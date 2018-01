Islandia multará a las empresas que paguen más a hombres que a mujeres

(CNNMoney) -

Los empleadores en Islandia ahora tienen que demostrar que pagan a hombres y mujeres en los mismos trabajos por igual. Si no lo hacen, corren el riesgo de ser multados.

La discriminación basada en el género ya es ilegal en muchos países, pero una investigación del Foro Económico Mundial muestra que la legislación está lejos de ser efectiva. Las mujeres reciben un salario menor que los hombres en todos los países del mundo, según el organismo.

Islandia es el primer país en llevar la lucha contra la brecha salarial de género un paso más allá, exigiendo que las empresas obtengan de forma proactiva la certificación de igualdad salarial del gobierno.

La ley entró en vigencia el lunes y se aplica a todas las empresas y organizaciones con al menos 25 empleados a tiempo completo. Las empresas con más de 250 empleados deberán obtener la certificación para fines de 2018, mientras que las empresas más pequeñas las seguirán en los próximos años, de acuerdo con su tamaño.

Lee: Las empresas pierden 240,000 mdp al año por desigualdad laboral

Las posibles multas se fijan en alrededor de 500 dólares por día en la legislación actual.

La nueva ley ha resonado con activistas de todo el mundo.

La actriz y defensora de la igualdad de género Patricia Arquette tuiteó: "¡Yoo Hoo! En Islandia, ahora es ilegal pagar menos a las mujeres".

