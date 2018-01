¿Tu sueño es convertirte en chef? BBVA ofrece becas a aspirantes

LONDRES, Inglaterra (Notimex) -

La organización The World’s 50 Best Restaurants y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ofrecen una beca anual a aspirantes a chef de todo el mundo que tengan más de 18 años de edad.

El 50 Best BBVA Scholarship ofrece una beca anual a cocineros con talento y apoyará su potencial con la ayuda de prácticas en las cocinas de algunos de los mejores restaurantes del mundo, detalló la organización con sede en Londres, Inglaterra.

El ganador recibirá una invitación para trabajar en el restaurante Mugaritz, en San Sebastián, España, y en Atelier Crenn, en San Francisco, Estados Unidos, durante tres meses.

Lee: ¿Buscas empleo? ¡Tesla requiere talento mexicano!

El becario también volará a España para asistir en junio a la ceremonia de los premios The World’s 50 Best Restaurants 2018, en Bilbao, donde será presentado en el escenario delante de todos los mejores chefs del mundo y los medios de comunicación.

Los aspirantes a chef con menos de tres años de experiencia en una cocina profesional y los estudiantes de escuelas gastronómicas pueden presentar su solicitud en la página web de 50 best Scholarship.

La beca está abierta a todos los cocineros de 18 años o más de cualquier parte del mundo.

El proceso de selección, que será en tres etapas, estará supervisado por el equipo de 50 Best, con comentarios de los chefs anfitriones, Andoni Luis Aduriz del restaurante Mugaritz, y Dominique Crenn del Atelier Crenn, así como de representantes del BBVA.

El dueño y chef de Mugaritz, Andoni Luis Aduriz dijo “estar encantado” con brindar esta oportunidad para nuevos cocineros con talento.

Recomendamos: 3 cosas que los ‘millennials’ buscan en un trabajo

“Mis padres no tenían los recursos para pagar mis estudios culinarios y yo no podía acceder al conocimiento que tanto ansiaba. A veces necesitas que te abran las puertas desde otras salidas”, aseguró el aclamado chef.

¿Quieres más noticias como esta? Obtén los mejores consejos laborales y de management. Suscríbete

“The World’s 50 Best Restaurants rinde homenaje a la élite de la restauración mundial, pero, de esta manera, también tenemos la oportunidad de ayudar a preparar a la siguiente generación de grandes chefs”, señaló William Drew, editor del grupo de The World’s 50 Best Restaurants.

El becario tendrá que documentar su experiencia en los restaurantes anfitriones, y sus resultados se compartirán en los canales de redes sociales de The World’s 50 Best Restaurants y BBVA.