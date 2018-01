4 tips para triunfar en una entrevista laboral vía Whatsapp

NUEVA YORK, Estados Unidos (CNNMoney) -

La próxima vez que un reclutador se contacte contigo, no te sorprendas si es por mensaje de texto.

Las empresas utilizan cada vez más mensajes de texto o apps para abrir un diálogo y agilizar el proceso de entrevistas, en lugar de utilizar el teléfono en la etapa inicial para hacer una evaluación.

Al impulsar los sistemas basados en un chat como Slack u otras implementadas por Google, los reclutadores pueden evaluar 10 veces más candidatos por día, de acuerdo con Canvas, un sistema de entrevistas basado en mensajes de texto.

"Es un nivel de compromiso y eficiencia que no se puede hacer con el correo electrónico y el teléfono", dice Ann Hightower, directora de operaciones internas de Tx: Team, una compañía de terapia física, ocupacional y del habla con sede en Indianápolis.

Lee: #MeToo: ¿Es esta la muerte de la relación laboral?

La buena noticia es que la formalidad del teléfono ha terminado, la conversación está tu terreno y sabrás antes si estás dentro o fuera de la empresa.

Pero incluso si eres un experto en escribir mensajes (o eso crees), estos consejos no son inútiles. Aunque sea desde un perfil bajo, todavía estás siendo evaluado y a continuación te mostramos cómo lograr tu próxima entrevista si es a través de mensajes de texto.

No le des tantas vueltas

Sé claro y conciso. En persona o en texto, la mejor manera de expresar uno o dos puntos acerca de por qué eres el indicado para el trabajo es ser breve y al grano.

“No hay necesidad de narraciones divagantes. Se aplican las reglas de mensajes de texto regulares”, dice Scott Day, jefe de contratación de OpenTable en San Francisco.

"Una adaptación auténtica aquí tiene que ser entre las empresas y el reclutador", dice Day. "Las formas en que reclutamos han labradas en piedra. La última gran innovación fue LinkedIn, y ahora tiene 15 años".

Recomendamos: Inteligencia emocional contra la infelicidad laboral

De la misma manera que las empresas se han adaptado y evolucionado con la vestimenta en el lugar de trabajo, ahora se están adaptando para comunicarse y llegar a donde están los candidatos.

"Solíamos revisar dos o tres veces nuestros currículums antes de enviarlos", dice Day. "Y ahora solo estamos enviando mensajes de texto con palabras o partes de palabras. Está bien. Solo sé claro y sé tú mismo.

Este no es un mundo sin currículums... todavía

Todas las nuevas ventajas no significan que ya no necesites prestar atención a tu currículum.

"Veo los mensajes de texto como una entrevista casual de negocios, antes de la entrevista de traje y corbata", dice Aman Brar, el CEO de Canvas.

Dependiendo de la compañía, probablemente aún necesites producir un currículum y una entrevista en persona. Pero no te equivoques: la entrevista ha comenzado.

Enviar mensajes de texto es una oportunidad para poner el currículum y tu experiencia en una narración que será atractiva para el potencial empleador.

Lee: El rival chino de Uber recluta personal para sede en México

"Me ha impresionado mucho la experiencia que los candidatos destacan con el currículum como base", dice Brar, "pero contar la historia a través de un mensaje de texto es importante para respaldar el currículum".

Aprovecha el tiempo para pensar

Aprovecha al máximo la naturaleza asincrónica del texto para tomarte el tiempo que necesitas para ordenar tus pensamientos, buscar algo, revisar tu experiencia pasada y luego responder la pregunta.

"Si tienes dos minutos para pensar en una respuesta, eso puede marcar una gran diferencia para cualquiera, pero especialmente para los introvertidos”, dice Brar.

También le permite responder cuando tiene tiempo para enfocarse en él.

"Cuando enviamos un mensaje, les decimos a los candidatos que no esperamos una respuesta inmediata", dice Hightower. "No queremos interferir con su trabajo diario".

Como en cualquier buena entrevista, asegúrate de hacer preguntas.

Y por favor no desaparezcas de la nada. Si la oportunidad no es para ti, concluye con un compromiso firme y definitivo: “Gracias, pero estoy contento de estar donde estoy y me mantendré en contacto si emprendo una búsqueda de empleo”. Nunca se sabe con quién te encontrarás en el futuro.

Recomendamos: Los jóvenes prefieren un empleo a que mejore la economía

¿Con emoji o sin emoji?

Tal vez tu mayor duda se avecina: ¿con emoji o sin emoji?

Ten siempre presente al receptor de tu mensaje y la cultura de tu empresa con la que estás tratando. También considera el estilo de las indicaciones que da tu reclutador.

Después de algunas sesiones de mensajes entre reclutadores y candidatos, éstos se relajan y se sienten mucho más cómodos y a gusto cuando hablan en persona, ya que han establecido una relación.

"Pero no te familiarices demasiado", dice ella. "No envíes un jajajajaja o un emoji", dice ella.

¿Quieres más noticias como esta? Obtén los mejores consejos laborales y de management. Suscríbete

Scott Day, de Open Table tiene una visión diferente: "¡Los emojis son geniales! ¿En qué otro lugar podrías haber inyectado un sentido del tono en una conversación como esa? ¡Absolutamente!"

Una última palabra sobre los emojis: "Si estás pensando, '¿cómo puedo expresarme con el menor número de caracteres posible?', No hay nada malo con un emoji apropiadamente colocado", dice Brar.