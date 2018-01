La Condusef pide desconfiar de los préstamos exprés para la cuesta de enero

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Si en esta temporada te excediste en los gastos de la cena navideña, los regalos o las vacaciones, es probable que sufras la famosa ‘cuesta de enero’, por lo que la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda ser precavido con los préstamos exprés, es decir, aquellos que se ofrecen de forma inmediata y sin requisitos básicos como consultar el Buró de Crédito.

Este tipo de empresas generalmente ofrecen créditos de hasta 5 millones de pesos, sin aval ni requisitos. Sin embargo, en su mayoría, solicitan al usuario que deposite algún porcentaje del monto solicitado para que el préstamo sea autorizado o bien, para sufragar gastos como ‘administración y gestoría’, sin llegar a su entrega final.

En este sentido, la Condusef enfatiza que este tipo de empresas no están debidamente registradas ante el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), por lo que no están constituidas como instituciones financieras y por ende, la comisión no podrá hacer válida ningún tipo de reclamación en caso de incumplimiento.

Por otro lado, la institución exhorta a preferir los créditos personales y de nómina.

De acuerdo con la comisión, el crédito personal está dirigido a quienes tienen un trabajo y un ingreso fijo, por lo que la institución financiera a quien sea solicitado, pedirá una garantía que avale dicho préstamo.

En cuanto al crédito de nómina, al igual que el crédito personal, se puede disponer de dinero con un límite específico a un plazo establecido, la diferencia entre ambos radica en que el de nómina se brinda a los empleados que reciben su salario a través de una cuenta de nómina emitida por una institución financiera.

Antes de solicitar un crédito, la comisión emite las siguientes recomendaciones:



No te dejes engañar por la aparente rapidez para el otorgamiento del crédito que ofrecen algunas empresas, ya que no son financieras y no están reguladas por la Condusef.

Cerciórate de la identidad y registro de la institución a través del SIPRES. Es mucho más seguro acudir con instituciones debidamente autorizadas.

No compartas información personal, contraseñas, NIP o cualquier otro dato de tus cuentas, ni realices transferencias electrónicas o depósitos bancarios, si no estás seguro de la correcta identificación de la entidad que te otorga el crédito.

Antes de dar la comisión por ‘gastos de gestoría’, asegúrate de la viabilidad del crédito.