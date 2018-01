Cómo y cuándo contratar una hipoteca con una Sofom

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Si en lo que llevas de vida económicamente productiva tu trayectoria en el buró de crédito no ha sido muy buena, has trabajado poco tiempo como asalariado y no tienes ingresos fijos ni constantes, conseguir un crédito hipotecario sonaría una tarea inalcanzable.

Pero no te preocupes, hay solución. Por tu perfil de riesgo y tu inconsistencia en las cotizaciones, no serás sujeto de crédito para el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ni para el banco, por lo que tu opción será acercarte a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).

“Los créditos hipotecarios que otorgan las Sofomes son más laxos. Tienen las mismas características del producto bancario: financian la adquisición de una propiedad, solicitan un enganche, incluyen seguros de vida, desempleo y daños, pero tienen la ventaja de estar dirigidos a gente que no tiene historial crediticio o antigüedad laboral”, explica Leonardo González, analista de Real Estate del portal inmobiliario Propiedades.com.

El otro lado de la moneda es que las Sofomes cuentan con tasas de interés y Costo Anual Total (CAT) más altos que los bancos. Por ejemplo, para un crédito a 15 años, las tasas de interés de los bancos oscilan entre 9.50% hasta 11%, mientras que las de las Sofomes son de entre 13 y 15%, según datos del comparador de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).

“El crédito tiene un costo alto, pero si quieres construir tu patrimonio, ésta es una opción viable. Lo ideal es contratar con la Sofom el crédito, mantenerlo un año, pagarlo puntualmente, convertirte en su sujeto de crédito con riesgo más bajo y, después, hacer el cambio hacia una hipoteca bancaria con mejores costos”, sugiere Fernando Soto Hay, director general de Tu Hipoteca Fácil, firma de brokers hipotecarios.

Al ser de nicho, las Sofomes tienen una cartera de clientes pequeña comparada con la de un banco tradicional y no captan ahorro del público en general, por lo tanto existe el riesgo de que no respondan ante una crisis del sector, como sucedió en 2009, advierte González. Durante la crisis internacional afectó a México y varias Sofomes sufrieron de liquidez y fondeo para continuar con el pago de las viviendas contratadas.

Estas instituciones financieras, al igual que los bancos, pueden entrar en un esquema de cofinanciamiento con el Infonavit (Cofinavit). Es decir, que al adquirir con ellas tu crédito hipotecario puedes alcanzar un monto mayor y comprar una vivienda de valor más alto. “El monto que te prestarán las Sofomes para adquirir tu casa podría llegar hasta el 95% del valor del inmueble, mientras que los bancos te prestarían entre 80 y 90%”, dice González.

Si piensas adquirir un crédito hipotecario este 2018, los especialistas consultados recomiendan tomar en consideración tres factores: que sea a tasa fija, a un plazo de 15 años y pagar el mayor enganche posible para que tu mensualidad sea baja.

Aquí te dejamos un comparativo de lo que podría costarte un crédito promedio de 1.3 millones de pesos a 15 años, con un enganche de 300,000 pesos en tres Sofomes y tres bancos.



INSTITUCIÓN

DESEMBOLSO INICIAL (incluye enganche)

PAGO MENSUAL

PAGO TOTAL

TASA DE INTERÉS

CAT

PATRIMONIO HIPOTECARIA

429,260 pesos

11, 546 pesos

2 mdp

10.50%

12.7%

FINANCIERA LI 426,122 pesos 14,828 pesos

2.6 mdp

15%

18%

ION TU SOLUCIÓN HIPOTECARIA

413,250 pesos

4,271 pesos

1.4 mdp

14.47%

17.2%

Banco AFIRME

405,640 pesos

12,133 pesos

2.1 mdp

9.99%

13%

Banco Santander

405,463 pesos

12,147 pesos

2.1 mdp

10.35%

12.5%

Banco Banorte

445,274 pesos

12,538 pesos

2.2 mdp

10.40%

13.8%



Fuente: Simulador hipotecario de la Condusef y Bancompara.