¿Quieres carro nuevo? Esto te costará

(Expansión) -

Si tu intención es estrenar un auto este año, haz el cálculo de lo que representaría este golpe a tu bolsillo, porque se puede convertir en un pasivo (deuda) que consuma hasta el 30% de tu ingreso.

“En los últimos dos años, las tasas de interés de los créditos automotrices no han sufrido aumentos y no se espera que en el mediano plazo suceda algún cambio, ya que Banco de México no ha dado señales de seguir moviendo su tasa de referencia”, explica Damián Alcedo, director general de la plataforma de compra-venta de autos Carmatch.mx.

Video: Así puedes deducir el IVA en gasolina

Estas tasas de interés, explica el experto, dependen del comportamiento crediticio del solicitante, pero en promedio se encuentran en 13%.

“Una tasa de entre el 14.5 o 16% se le otorga a un cliente con mal comportamiento en el buró de crédito; en cambio, una persona con excelente puntualidad en pagos podría alcanzar hasta un 9.9%”, detalló Raúl Islas, analista de contenido en el comparador de créditos automotrices Nexu.

Además del costo del crédito automotriz, debes considerar el pago del enganche –que generalmente es el 20% del precio del auto-, el emplacamiento, el consumo de gasolina, un seguro -de preferencia cobertura amplia-, un kit de seguridad, pensión o estacionamiento, el refrendo y, si hace falta, tu licencia de conducir.

“Durante el mes de enero y hasta marzo, las agencias tienen promociones en las que regalan a sus clientes la comisión por apertura, lo que representa un ahorro de entre 7,000 a 8,000 pesos, un año de seguro gratis o el kit de seguridad”, dice Islas.

Lee: El ABC para regatear con éxito

Expansión realizó un ejercicio de comparación para adquirir tres de las marcas de autos preferidas por los mexicanos en 2017, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), con los precios de los modelos 2018.

¿Quieres más noticias como esta? Recibe los mejores tips para tu ahorro, gasto e inversión. Suscríbete

Islas recuerda que una plazo más largo en el crédito permitirá al cliente tener mensualidades más bajas. Por ello, es importante encontrar un crédito que permita dar pagos a capital. "Si adelantas pagos, se reducirán tus intereses".

Alcedo sugiere que si decides volver a cambiar de auto al finalizar el crédito, para que las agencias te lo tomen a cuenta de un nuevo enganche, deberás mantenerlo en buenas condiciones. Por eso sugiere no darle más de 5 años de uso ni recorrer con él más de 15,000 km por año.