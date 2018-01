Discurso de Oprah en los Golden Globes, ¿un avance político?

WASHINGTON (CNN) -

Dos horas antes de que Oprah Winfrey subiera al escenario de los Globos de Oro la noche del domingo para aceptar el premio Cecil B. DeMille, el anfitrión de los premios, Seth Meyers, marcó la pauta para la velada.

“Dije algunas bromas sobre nuestro actual presidente en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca —bromas sobre cómo no estaba calificado para ser presidente— y algunos han dicho que esa noche lo convencieron de postularse”, dijo Meyers, refiriéndose a sus duras burlas contra Donald Trump en 2011”. Entonces, si eso es cierto, solo quiero decir: Oprah, ¡nunca serás presidenta! ¡No tienes lo que se necesita!”.

En los discursos que siguieron, hubo guiños hacia Oprah: su celebridad, su influencia cultural y la idea de que ella podría ser la persona que derrote a Trump en 2020.

Lee: Oprah Winfrey, ¿la perfecta candidata antiTrump?

Entonces, cuando la propia Winfrey subió al estrado para aceptar lo que equivale a un premio por los logros en toda su carrera, ella sabía exactamente cómo se tomaría y analizaría su discurso. Y es por eso que lo que dijo fue tan intrigante para todos los adictos a la política allá afuera.

Ella contó la historia de “estar sentada en el suelo de linóleo de la casa de mi madre en Milwaukee” en 1964 viendo a Sidney Poitier ganar el Oscar al mejor actor. Explicó Winfrey: “Muchas, muchas veces intenté explicar qué significa un momento como ese para una niña pequeña, una niña mirando desde los asientos baratos mientras mi madre entraba por la puerta cansada de limpiar las casas de otras personas”.

Luego, habla sobre el poder de la tendencia #metoo, citando las propias experiencias de su madre como indicadores de una lucha más amplia por los derechos de las mujeres. Esta noche, quiero expresar mi gratitud a todas las mujeres que han soportado años de abuso y ataques porque, al igual que mi madre, tenían hijos que alimentar y facturas que pagar, y sueños que perseguir”, dijo Winfrey.

OPINIÓN: Oprah sería una presidenta excepcional

Luego vinieron las líneas que, si Winfrey se postula a la presidencia dentro de tres años, veremos hacia atrás como el comienzo de todo. Debido a su importancia, las citaré en su totalidad:

“¡Quiero que todas las chicas que están viendo hoy, ahora, sepan que un nuevo día se acerca en el horizonte! Y cuando ese nuevo día finalmente amanezca, será gracias a muchas mujeres magníficas, muchas de las cuales están aquí en esta sala esta noche, y algunos hombres bastante fenomenales, que luchan duro para asegurarse de convertirse en líderes que nos conduzcan a un tiempo en el que nadie tenga que volver a decir: 'Me too' (Yo también)”.

No es difícil imaginar líneas de cierre de discurso similares por parte de Winfrey anunciando que se postulará para presidente. Y que no quepa duda: Oprah es absolutamente 100% consciente de ese hecho.

Puede que no supiera que Meyers haría una broma sobre Oprah 2020 en su monólogo. O que varias actrices le rendirían homenaje en sus propios discursos de victoria.

Pero Winfrey sabía que estaría sentada en primera fila, justo al centro de la ceremonia de entrega de premios. Sabía que daría un discurso en el que todos en esa sala —y aquellos que veían por televisión— prestarían atención. Así que, ella eligió sus palabras cuidadosamente. El hecho de que esas palabras sonaran como la retórica de una campaña no fue por accidente. Uno no llega desde donde Oprah comenzó su vida hasta donde está hoy en día si no es entendiendo los momentos y las oportunidades, y lo que significan las palabras que eliges.

En los Globos de Oro, Hollywood le dice "basta" a los abusos sexuales

Sí, sé que Oprah ha expresado en repetidas ocasiones una renuencia que raya en falta de voluntad para postularse para un cargo.

“No habrá postulaciones para ningún tipo de cargo para mí”, dijo en el programa matutino de CBS el otoño pasado. “Nunca me postularé para un cargo público”, dijo en el podcast The Hollywood Reporter en el verano de 2017.

Y es posible que aún sea así —aunque su compañero de toda la vida, Stedman Graham, dijo a Los Angeles Times el domingo por la noche que “depende de la gente. Ella absolutamente lo haría”. Además, dos amigos cercanos a Winfrey dijeron a Brian Stelter de CNN el lunes que ella está “pensando activamente” en postularse a la presidencia.

Lee: Guillermo del Toro se alza con el Globo de Oro a mejor director

No estoy argumentando que Oprah se esté postulando para 2020. Lo que estoy argumentando es que sabía qué tipo de comentarios generaría el hecho de dar un discurso como el que dio, en el momento actual. Sabía que, incluso sin todas las bromas y súplicas para que se postule en 2020, las palabras que eligió el domingo por la noche comenzarían conversaciones entre la gente sobre qué pasaría si se enfrentara a Trump.

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

Oprah Winfrey no llegó a donde está por arte de magia. Llegó a donde está de una manera inteligente y estratégica trazando un camino hacia el éxito, una y otra vez.

Su discurso de los Golden Globes fue, sin duda, un primer paso en el camino político. Ahora tenemos que ver si seguirá caminando por esa senda.