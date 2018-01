Wall Street, preocupado por el exceso de confianza

NUEVA YORK (CNNMoney) -

El mercado de valores está echando humo. Las empresas están presumiendo los bonos que están dando gracias a los impuestos más bajos. Y los consumidores están gastando con ganas.

Pero algunos expertos temen que una sensación de invencibilidad se esté extendiendo entre los inversores. Algunos están actuando como si el mercado nunca más fuera a caer.

“Los inversores están comenzando a sentirse demasiado confiados para mi gusto”, dijo en un informe reciente Jamie Cox, socio gerente de Harris Financial Group. “Claramente hay una confianza que no he visto en 10 años”.

Cox agregó que sus clientes parecen más dispuestos a hacer grandes compras, como segundas residencias y autos nuevos, y a gastar más en viajes.

Podemos alterar la famosa frase de Franklin D. Roosevelt y decir que lo único que los inversores deben temer en este momento es la falta de miedo en sí misma. El índice Fear & Greed de CNNMoney, una medida de siete indicadores del sentimiento del mercado, está cerca de los niveles de avaricia extrema.

Es cierto que la épica racha del mercado sirve de poco a muchos estadounidenses promedio. Mucha gente salió del mercado accionario después de que estalló la burbuja de las puntocom en el 2000. Y si no salió, la crisis financiera de 2008 atemorizó a muchos para siempre.

Pero para los operadores y otros inversores que se han quedado con sus acciones, el reciente aumento del mercado les hace soñar (y perseguir) inversiones más especulativas.

Vincent Catalano, estratega de inversión global de Blue Marble Research, dijo que está recibiendo más llamadas de personas que buscan hacerse ricos rápidamente con acciones realmente arriesgadas como las compañías de criptomonedas vinculadas al bitcoin y a las mineras de cobalto en Alaska y China.

“Hay un mayor interés en las acciones de fraude de compraventa”, dijo Catalano. “La confianza es bastante exuberante”.

En un tuit enviado la semana pasada, Catalano observó algunas investigaciones de la prestigiosa firma de inversión The Leuthold Group que muestran que el mercado en general tiende a retroceder un poco después de los periodos de optimismo extremo de los inversores.

“Volver a la complacencia, las lecturas de confianza ahora alcanzan niveles muy alcistas. pic.twitter.com/4gDUr3MeFj”, tuiteó desde su cuenta @vinnycatalano. “Y esto es lo que típicamente sigue a esas lecturas. pic.twitter.com/KLzsb8skcO”.

A Catalano no le preocupa que se produzca un gran colapso del mercado o un mercado bajista. Dijo que las bajas tasas de interés continuas deberían ser buenas para las acciones. Y se espera que los líderes del mercado como Apple, Facebook y Google continúen registrando ganancias sólidas.

Pero las acciones se están volviendo más caras y ya reflejan gran parte de este optimismo.

“Deberías ser cauteloso en este momento”, dijo Catalano. “Los fundamentos son buenos, pero ya están reflejados en el precio. Estoy un poco inquieto. La música está sonando y yo estoy bailando, pero permanezco cerca de la puerta para estar listo para salir”.

Otros también están empezando a ponerse un poco más nerviosos.

Katie Stockton, directora de estrategia de BTIG, dijo en un informe que la confianza del mercado es uno de varios indicadores de que “ha llegado a extremos que demandan algo de atención”.

“La confianza suele ser el mayor riesgo para el mercado desde un punto de vista técnico, y actualmente es demasiado complaciente”, dijo.

En otras palabras, siempre hay un límite a las cosas buenas.

