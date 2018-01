Sky empieza 2018 con aumentos de precios de hasta 9.2%

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Con el inicio de 2018, entra en vigor el aumento de precio que Sky, el sistema de televisión de paga satelital de Televisa, anunció hace más de dos semanas.

Su paquete básico aumentó hoy 6.6%, de 299 a 319 pesos; Fun pasó de 429 a 469 pesos, 9.3% más caro; Fox+ subió 6.7% y tiene un costo actual de 629 pesos; HBO/Max pasó de 599 a 639 pesos, es decir, un incremento de 6.6%; y el costo de Universe creció 6.2%, a 849 pesos.

La empresa señaló que su servicio no había tenido subidas desde hace ocho años, aunque en realidad el órgano regulador de las telecomunicaciones, el IFT, detectó un aumento en el primer trimestre del año pasado.

Por ejemplo, durante todo 2016, el plan Ve TV mantuvo un precio de 185 pesos, pero en el primer trimestre de 2017 pasó a 199 pesos, un incremento de 7.6%, aunque aumentó de 79 a 81 canales en ese periodo. Ve TV Plus también subió su precio 8.3%, para alcanzar los 249 pesos, e incrementó dos canales. Y el plan básico pasó de 389 a 399 pesos, una subida de 2.6% con dos canales más. El resto de paquetes también aumentaron.

Y continuarán

El incremento en los precios de televisión de paga seguirá debido al impacto del tipo de cambio, ya que los contenidos se cobran en dólares. Este efecto también lo presentarán otras empresas del sector.

“El dólar caro impacta a la televisión de paga por los contenidos, su principal, insumo. Netflix también subió sus precios porque los contenidos los pagan en dólares. Durante cierto tiempo, las empresas pueden o no absorber ese impacto, pero llega un momento en el que ya no pueden”, dijo Gonzalo Rojon, director de análisis de la consultora The Competitive Intelligence Unit.

Pese a todo, los aumentos de precio en Sky no son tan frecuentes como en el servicio fijo de izzi, también de Televisa.

“La televisión satelital es menos costosa porque no requiere una infraestructura física como la de cable (la que tiene izzi)”, dijo Jorge Bravo, director editorial de Mediatelecom. “Sky, en competencia con Dish, lanzó su propia oferta de bajo costo con flexibilidad de pago y fácil activación y cancelación”, agregó.

