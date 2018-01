Netflix todavía tiene la corona del 'streaming'

NUEVA YORK (CNNMoney) -

Nuevo año. Mismo dominio global para Netflix.

Las acciones del titán en línea subieron 55% en 2017 y ya se han disparado otro 7% en los primeros dos días de operaciones de 2018 a un máximo histórico. Netflix ahora vale casi 90,000 millones de dólares.

Y puede que la fiesta apenas esté comenzando. Los inversores podrían simplemente ver Netflix y relajarse durante el futuro previsible. Y, de verdad, me refiero a sentarse y relajarse.

Wall Street sigue siendo muy optimista sobre el futuro de Netflix.

A pesar de la competencia actual por parte de Amazon y Hulu, la amenaza inminente de más opciones de transmisión de Apple, y la unión propuesta de Disney con los estudios de cine de Twenty-First Century Fox, los inversores no parecen preocupados.

El analista de Macquarie Research, Tim Nollen, escribió en un informe a principios de esta semana que Netflix sigue liderando cómodamente a todos sus pares en streaming gracias a decenas de miles de millones de dólares invertidos en contenido.

“Netflix está muy avanzado en términos de horas de programación, contenido original, calidad y tiempo invertido, y no esperamos que eso cambie. Netflix ha ganado”, escribió Nollen.

El contenido popular incluye éxitos de programación originales como Stranger Things, The Crown y Orange is the New Black, así como programas con licencia como Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage y otros basados en personajes de Marvel-Disney.

Nollen agregó que el próximo servicio de streaming de Disney, que no se prevé que se lance sino hasta dentro de dos años, tampoco perjudicará a Netflix. Disney podrá trasladar a él sus películas de Marvel, pero los programas de televisión se quedarán con Netflix.

Esa es una de las razones por las que Nollen piensa que los suscriptores estadounidenses deben permanecer fieles a Netflix. Agregó que la compañía también está “estableciendo un estatus de marca adorada en muchos mercados internacionales”.

Nollen también piensa que Netflix ha hecho algunos acuerdos inteligentes con compañías de telecomunicaciones y cable para llevar el contenido de Netflix a cada vez más espectadores.

No todos están dispuestos a cortar el cable por el momento. Y es por eso que Netflix ha firmado recientes acuerdos de distribución con el gigante francés de telecomunicaciones Orange, con T-Mobile y con Partner Communications de Israel para ofrecer contenido de Netflix a sus suscriptores.

Aún así, algunos inversionistas no pierden la esperanza de que Netflix pueda terminar sacando ventaja al vender la compañía a un rival aún mayor.

Con ese fin, los analistas de Citigroup publicaron recientemente un informe que sugiere que Apple podría usar parte de los 250,000 millones de dólares en efectivo que actualmente tiene depositados en el extranjero —y que pronto podrían regresar a Estados Unidos gracias a las nuevas leyes fiscales— para comprar Netflix.

Sin embargo, los inversores probablemente deban esperar sentados para ver concretarse un acuerdo. Mientras Netflix continúe acumulando más y más suscriptores en todo el mundo, parece poco probable que necesite una empresa matriz con bolsillos más profundos para ayudarlo a expandirse aún más.

