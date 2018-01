El Dow Jones tiene cierre histórico por encima de las 25,000 unidades

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El Promedio Industrial Dow Jones superó por primera vez el nivel de los 25,000 puntos al cierre, mientras otros referenciales de la bolsa de Nueva York volvieron a tocar máximos históricos, impulsados por sólidos datos de la economía global que prolongaron el repunte del nuevo año en el mercado bursátil.

El Dow Jones superó desde temprano por primera vez la barrera de las 25,000 unidades. El aumento se antojaba muy lejano a los inversionistas hace apenas un año, cuando el principal índice en la Bolsa neoyorquina estaba por debajo de los 20,000 puntos.

El hito llega apenas un mes después de que registrara 24,000 puntos por primera vez. El promedio de 121 años ha aumentado casi 7,000 puntos, o 36%, desde el triunfo presidencial de Donald Trump, un movimiento increíble en un periodo tan corto.

El mandatario estadounidense celebró en su cuenta de Twitter el hito del principal índice de la bolsa neoyorquina la mañana de este jueves.

Dow just crashes through 25,000. Congrats! Big cuts in unnecessary regulations continuing.