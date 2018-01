El CEO de Intel vende acciones antes de escándalo con chips

NUEVA YORK (CNN) -

El CEO de Intel, Brian Krzanich, vendió cerca de la mitad de sus acciones meses después de enterarse de defectos críticos en miles de millones de microchips de su compañía. Krzanich ahora posee solo el número mínimo de acciones que debe tener.

Intel dice que no hay nada que ver aquí: Krzanich sigue confiando en el futuro de la compañía, y su venta masiva de acciones no estaba relacionada con el problema de seguridad que provocó que las acciones cayeran un 6% en los últimos dos días.

"La venta de Brian no está relacionada", dijo la compañía en un comunicado. "Fue hecho conforme a un plan de venta de acciones preestablecido... con un cronograma de venta automatizado. Él continúa manteniendo acciones en línea con las directrices corporativas ".

Relacionado o no, no ofrece exactamente ideas cálidas a los inversionistas sobre los prospectos de las acciones de Intel.

"Es ingeniero, puede hacer matemáticas", dijo Stacy Rasgon, analista de Intel en Sanford Bernstein. "Esta no es una declaración increíblemente alcista, independientemente de las cuestiones de seguridad".

Lo curioso es que Intel parecía estar en medio de un cambio de tendencia. La compañía tuvo un gran éxito en 2017. Las acciones aumentaron un 27% después de un sólido trimestre de verano. Los analistas son optimistas: más de la mitad considera que Intel es una "compra", y solo uno de cada ocho tiene una perspectiva negativa para las acciones.

Krzanich fue optimista en su mensaje de fin de año para los empleados. Dijo que 2017 sería un año récord y 2018 marcaría el año en que Intel colocó al mercado de PC en retroceso en el espejo retrovisor, según la portavoz de Intel, Cara Walker.

Sin embargo, el 30 de octubre, apenas tres días antes de que las acciones de Intel alcanzaran su nivel máximo de 2017, Krzanich anunció un plan para vender 245,000 de sus propias acciones para el 29 de noviembre. Eso lo dejó con solo 250,000, la menor cantidad que puede mantener bajo su contrato con Intel.

Krzanich había estado vendiendo acciones todo el año. Poco a poco, vendió acciones 21 veces durante 2017, pero su mayor venta fue, por lejos, la última, cuando desechó acciones valoradas en 50 mdd: 28 millones en opciones recién adquiridas, más acciones de Intel obtenidas previamente valoradas en 22 mdd.

Los CEO venden acciones por todo tipo de razones: diversificación, liquidez, financiamiento para una gran compra. Pero esa es una gran cantidad de acciones que Krzanich arrojó, y mantener el mínimo no se ve muy bien.

"En todos los años que he estado en esto y en todas las compañías que he cubierto, no puedo recordar otra venta masiva a esta escala", dijo Rasgon.

Krzanich vendió acciones 18 veces en 2016, pero ninguna de esas ventas se acercó al tamaño de su retiro de efectivo de fin de año de 2017. Terminó 2016 con 18,000 acciones más de las que comenzó.

El momento de la venta de noviembre tampoco se ve muy bien.

Walker de Intel confirmó que los analistas de seguridad informaron a la compañía en junio sobre los agujeros de seguridad en sus PC y microchips telefónicos. (Intel informó al público el miércoles). No está claro cuán grave será finalmente el problema para Intel: puede que tenga que pagar para reemplazar los chips de algunos clientes, pero nada es seguro.

Walker dice que la compañía no espera que cueste mucho dinero solucionar la falla de seguridad, y ya está tomando medidas para resolver el problema.

Pero la venta de acciones del CEO aún infringe la regla número 1 para los CEOs: no hagas nada que te brinde titulares de primera plana por las razones equivocadas.