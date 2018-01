La cadena de ropa H&M retira una foto publicitaria tras acusaciones de racismo

ESTOCOLMO (AFP) -

La empresa de moda Hennes et Mauritz (H&M) pidió disculpas este lunes tras anunciar el retiro de una foto publicitaria por la que fue señalada de racismo.

La polémica foto muestra a un niño negro con una sudadera en la que puede leerse 'Coolest monkey in the jungle' (El mono más genial de la selva).

Los usuarios de las redes sociales señalaron que otras dos sudaderas de la misma línea, una que decía "experto en supervivencia" y otra con imágenes de animales, fueron modeladas por niños blancos.

"¿Quién tuvo la idea en @hm de poner a este niño negro con una sudadera que reza 'El mono más genial de la selva'?", se indignó la modelo Stephanie Yeboah el domingo en Twitter. "Estoy asqueada...", agregó.

Por su parte, el diseñador Alex Medina también expresó su disgusto en su cuenta de Twitter.

"En el año 2018 no hay manera de que las marcas / directores de arte puedan ser tan negligentes y carezcan de conciencia ... Tenemos que hacerlo mejor".

