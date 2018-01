Kodak se trepa al furor de las criptomonedas; sus acciones se disparan

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Eastman Kodak lanzará su criptomoneda, la Kodakcoin, que buscará darle a los fotógrafos un control para la gestión de derechos de la imagen.

La noticia, dada a conocer este martes en un comunicado, hizo que las acciones del exlíder de la fotografía se dispararan: cerraron con una ganancia del 132.26% en la Bolsa de Nueva York, a 7.25 dólares.

La oferta de monedas inicial se abrirá el 31 de enero de 2018 y está disponible a inversores acreditados de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países seleccionados, de acuerdo al comunicado.

Kodakcoin es parte de Kodakone, una plataforma de gestión de derechos de imagen impulsada en asociación de licencia con WENN Digital, detalló la firma con sede en Nueva York.

La plataforma usa la tecnología de cadena de bloques, la columna vertebral del bitcoin y otras monedas digitales que han escalado en los últimos meses y que plantean temores sobre una burbuja de precios.

"Con Kodakcoin, los fotógrafos participantes son invitados a participar en una nueva economía para la fotografía, reciben el pago por la licencia de su trabajo inmediatamente después de la venta, y para fotógrafos profesionales y aficionados, venden su trabajo con confianza en una plataforma segura de blockchain", informó.

