Los malls más grandes que abrirán en 2018

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Durante 2018 se integrarán hasta 50 nuevos centros comerciales en el país. Los más ambiciosos apuestan a formatos que mezclan la moda con una alta oferta gastronómica y de entretenimiento.

De acuerdo con datos de desarrolladores inmobiliarios, de Fibras y del despacho Mac Arquitectos, los cinco centros comerciales más grandes que se abrirán este año son:

1. Town Square Metepec, con 90,000 metros cuadrados (m2)

2. Explanada Puebla, con 87,340 m2

3. Explanada Pachuca, con 87,224 m2

4. Parque Las Antenas, con 86,500 m2

5. Paseo Querétaro, con 74,532 m2

Thor Urbana abrirá este año el centro comercial más grande de país, Town Square Metepec, en la zona conurbada de Toluca. Tendrá 90,000 m2 de superficie rentable y la empresa espera que sea el de mayor atractivo en la zona.

Recorrido virtual por La Isla Mérida, que será el mall más grande de la región

El proyecto albergará marcas de entretenimiento y alimentos y bebidas, como Cinemex, Alboa, Cantina La No. 20, y firmas de moda y deportivas como Forever 21, Bimba y Lola, Innovasport y Under Armour, dijo Jimmy Arakanji, co fundador y co director general de Thor Urbana.

Lee: Thor Urbana estrenará centros comerciales y un hotel en 2018

El centro comercial Explanada Puebla, propiedad de Gicsa, será el segundo de mayor tamaño que abrirá este año en el país. Como otros proyectos de la empresa bajo la marca Explanada, el inmueble será un centro comercial con un alto componente de entretenimiento e incluirá entre sus atractivos una feria y un globo aerostático.

La construcción inició a finales de 2016 y contará con una inversión total de 1,225 millones de pesos (mdp), de los cuales hasta el momento se ha ejecutado la mitad. El proyecto tenía 66% de avance de obra, de acuerdo con los últimos datos de Gicsa.

Al igual que el anterior, Explanada Pachuca se construye bajo el mismo formato comercial, con una gran oferta de alimentos y bebidas y área de entretenimiento. Gicsa inició la construcción a principios de 2017 y tiene proyectado concluirla a finales de 2018. La inversión es de 1,367 mdp.

Recomendamos: Así ven las firmas de corretaje el panorama inmobiliario en 2018

Por otro lado, Parque Las Antenas es un desarrollo de Fibra Danhos, cuyo principal atractivo será una gran feria, el primer mall de su tipo en la Ciudad de México. De acuerdo con los último datos de la compañía, tiene un avance de obra de 83% y el 54% de su superficie rentable ya está con contratos de arrendamiento firmados. La inversión en la primera etapa será de 3,000 mdp.

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

“El proyecto está ubicado en los límites de las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco, donde existe una alta densidad poblacional, así como una falta de opciones comerciales y de entretenimiento de calidad, abriendo una gran oportunidad para capturar la demanda de la zona”, mencionó Fibra Danhos en un comunicado.

Paseo Querétaro es otro proyecto de Gicsa. Estará al sur de esa ciudad y tendrá centro comercial, un área residencial y zona corporativa. De acuerdo con Gicsa, el proyecto tiene un avance de obra de 73% y la inversión total es de 1,844 mdp.