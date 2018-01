La industria del té empieza a ganar mercado en México

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

México es un país con un alto consumo de café, de hasta 1.2 kg per cápita al año, pero cada vez más personas están comenzando a descubrir el mercado del té y las tisanas. Varias compañías se benefician de ello.

Gran parte de este fenómeno se debe a que existe una mayor oferta de marcas y tiendas especializadas y un mejor conocimiento del producto y sus ventajas para la salud, afirma un estudio de la Escuela Mexicana de Té.

“El mercado mexicano, en términos de consumo, se apega cada vez más a patrones internacionales, y existe un segmento que busca cierta sofisticación. Lo vimos con el vino y el café, y ahora, en los últimos años, con el té”, comenta Andrés Jurado, director de esa institución.

Tanto Jurado como diversos empresarios de la industria coinciden en que las personas comienzan a identificar la diferencia entre un té —que proviene de la planta Camellia sinensis y puede ser blanco, negro, verde, etc.— y una tisana o infusión como la manzanilla o las combinaciones frutales.

En 2016, según las últimas cifras disponibles, el valor del mercado del té alcanzó los 339.8 millones de pesos, mientras que el mercado de los herbales cerró en 980 mdp, destaca Jurado.

“Hay mercado para todos, desde bolsitas a lo más premium y gourmet. Al final, México es un país cafetero y lo va a seguir siendo, pero el té está creciendo bastante. El último año creció como en un 20%”, dice Deborah Dychter, fundadora de Zoma Tea Collection.

Dychter inauguró a finales de 2014 su primer tienda en La Roma con apenas 12 tipos de tisanas diferentes y hoy ya cuenta con 101. Ahora tiene también un local en el centro comercial Miyana, en Polanco, y contempla abrir dos más en el corto plazo, en la terminal 1 del Aeropuerto y en Plaza Satélite.

“Mi objetivo es duplicar mis ventas en Miyana para este año”, comenta.

Zomma Tea Collection también ha tenido una buena aceptación en Costco, un canal que le representa el 40% de las ventas, y está comenzando a comercializar en línea a través de las plataformas Rappi y Uber Eats, que al mes ya suponen entre el 5% y 8% de su sucursal en Miyana.

El reto de lo selectivo

Las grandes empresas como Tea Corp, McCormick y Empacadora Therbal acaparan el mercado del té, con el 24%, el 14.5% y el 14.4% de participación de mercado, respectivamente, de acuerdo con datos de la consultora Euromonitor.

Es un reto para las pequeñas firmas especializadas como Zoma Tea Collection o Tomás Té, una tienda que comenzó en 2014 y ahora tiene dos unidades en la capital.

“Lo más complicado es consolidar una marca. Puedes tener un buen producto y el mejor producto, pero si a la gente no le gusta lo que ofreces, no tendrás éxito”, comenta Eugenio Larrinaga, fundador de Tomás Té. “La categoría no está creciendo tanto en volumen, está creciendo en valor. Las personas, en lugar de tomar tés más baratos, están buscando de mayor calidad", añade.

La industria del té aún tiene muchas oportunidades para crecer, concuerdan los empresarios y especialistas de té.

En 2007 se importaban a México alrededor de 300 toneladas métricas de té, y en 2016 fueron ya 1,000 toneladas, de acuerdo con la Escuela Mexicana de Té. “Para el 2021 estaríamos alcanzando cifras cercanas a los 400 mdp relacionados con el consumo de té”, agrega Jurado.