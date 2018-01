Legisladores de EU piden a AT&T cortar vínculos con Huawei

WASHINGTON (Reuters) -

Legisladores estadounidenses exhortaron a AT&T a cortar sus vínculos comerciales con el fabricante chino de teléfonos Huawei y rechazaron los planes de China Mobile de entrar al mercado del país norteamericano por temores en torno a la seguridad nacional, dijeron dos asesores del Congreso.

El gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, adoptó una postura más severa en políticas lanzadas por su predecesor Barack Obama en temas que van desde el rol de Beijing en contener a Corea del Norte hasta los esfuerzos chinos de adquirir industrias estadounidenses estratégicas.

A comienzos de mes, AT&T, el segundo mayor operador de telefonía móvil de Estados Unidos, tuvo que desechar sus planes para ofrecer a sus clientes teléfonos de Huawei luego de que algunos miembros del Congreso presionaron a reguladores federales para que no se aprobara, dijeron fuentes a Reuters.

Washington además bloqueó varias operaciones de compras chinas por temores vinculados a seguridad nacional, incluyendo la compra propuesta de Ant Financial a la empresa estadounidense de envíos de dinero MoneyGram International Inc.

Los legisladores además han advertido a firmas estadounidenses que si tienen lazos con Huawei o con el operador de telecomunicaciones China Mobile su capacidad de hacer negocios con el Gobierno en Washington podría verse afectada, dijo un asesor, que pidió reserva de su identidad.

El martes, un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que no manejaba detalles de los casos de cooperación comercial pero declaró que Pekín espera que otros países gocen un ambiente de operaciones justo para las empresas chinas.

China Mobile no respondió las solicitudes para que se refiriera al tema. AT&T no quiso hacer declaraciones pero señaló que no había tomado decisiones sobre los proveedores de tecnología 5G.

Huawei declinó hablar del asunto, pero a comienzos de semana dijo a Reuters que vende sus equipos a través de más de 45 de los 50 principales operadores del mundo y que la privacidad y seguridad de sus clientes es su prioridad.

