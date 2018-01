Empresas chinas quieren negocio millonario de Johnson & Johnson

HONG KONG (Reuters) -

Empresas chinas analizan la compra de un negocio vinculado al cuidado de la diabetes de la mayor compañía de artículos de consumo y farmacéuticos del mundo Johnson & Johnson, en un acuerdo que podría alcanzar los 4,000 millones de dólares, dijeron a Reuters cinco personas con conocimiento del tema.

J&J dijo en enero del año pasado que estaba evaluando opciones para sus compañías de cuidado de la diabetes, específicamente LifeScan Inc, Animas Corp y Calibra Medical Inc. Una alternativa era la venta de los negocios, afirmó.

El interés chino en la unidad de J&J llega en momentos en que se espera que el mercado del cuidado de la diabetes en China crezca rápidamente. Casi uno de cada tres pacientes de diabetes del mundo vive en China, según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Entre los potenciales interesados está un consorcio formado por Sinocare Inc, que cotiza en Shenzhen y desarrolla sistemas para la monitorización del azúcar en sangre, y China Jianyin Investment Ltd (JIC), una unidad del fondo soberano China Investment Corp. El grupo ha contratado a un asesor para trabajar en la oferta, según dos fuentes.

"La evaluación de potenciales opciones estratégicas para LifeScan Inc. y Calibra Medical Inc. continúa y no tenemos un anuncio con respecto a esos negocios en este momento", dijo J&J en un comunicado como respuesta a una solicitud de comentarios.

La compañía ha contratado a Goldman Sachs para trabajar en la venta, según tres fuentes. El banco declinó hacer declaraciones.

Asia tiene más del 60% de los casos globales de diabetes, con crecientes niveles de riqueza, dietas poco sanas y estilos de vida más sedentarios, que desatan una "epidemia de diabetes" en la región, según BMI Research.