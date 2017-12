Trump ha pasado más de 100 días en sus propiedades en 2017

WEST PALM BEACH, Florida (CNN) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, que firmó este viernes una legislación fiscal que lleva su marca, viajó desde Washington a Florida para una visita prolongada a Mar-A-Lago, su club privado que está situado en este elegante pedazo de terreno al sur de Florida.

Con él viajarán muchos asistentes de la Casa Blanca, una gran cantidad de agentes del Servicio Secreto y también la actual controversia en torno a que el presidente impulsa sus negocios privados haciendo visitas frecuentes a las propiedades que llevan el nombre Trump.

La visita de Trump a Mar-A-Lago marca el día 106 en que Trump visitó una de sus propiedades como presidente, un hecho que los críticos argumentan que ayuda al empresario convertido en político a impulsar el balance general de la Trump Organization. Trump transfirió sus propiedades de negocios a un fideicomiso administrado por sus hijos antes de asumir el cargo a principios de este año, pero no llegó a vender sus propiedades.

Donald Trump firma la reforma fiscal, su primera gran victoria legislativa

Hasta la fecha, Trump ha pasado poco más de 34 días en Mar-A-Lago como presidente, incluidos siete fines de semana de enero, febrero y marzo, según un análisis de CNN. A pesar de que ha sido su terreno más controvertido, no ha sido el más frecuente.

Cuando el clima en el sur de la Florida se tornó caliente y húmedo durante el verano, Trump se aventuró al norte a los confines familiares de su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey. Trump pasó un total de 40 días en el club, incluyendo varios días llenos de trabajo en agosto cuando Trump se reunió con funcionarios del gabinete y llamó a líderes mundiales.

Más cerca de la Casa Blanca, Trump ha visitado 23 veces el Trump National Golf Club en el norte de Virginia y cinco veces el Trump International Hotel, a solo cuadras de la Avenida Pennsylvania, en lo que va de su presidencia.

También pasó por el Trump International Hotel Waikiki durante una breve parada en Hawái en su camino a Asia en noviembre.

La Casa Blanca no respondió a las solicitudes de comentarios para este artículo.

Todos los presidentes se toman vacaciones, pero el caso de Trump, una celebridad antes de asumir el cargo, es raro porque usó esa postura para criticar al expresidente Barack Obama por jugar golf mientras dirigía el país. Trump, hasta el viernes, ha pasado más de 80 días en alguno de sus campos de golf, según el conteo de CNN.

¿Injusta ventaja de negocios?

El presidente, especialmente en ciertos círculos republicanos, tiene una importancia considerable, lo que significa que ser miembro de su club, un invitado en su hotel o un intermediario en uno de sus campos de golf es un símbolo de estatus.

Lee: Las 10 mayores polémicas causadas por Donald Trump durante 2017

Pero la presidencia de Trump también ha cambiado la clientela en las propiedades de Trump. Mar-A-Lago, alguna vez conocido por ser el principal lugar para recaudación de fondos y eventos filantrópicos, registró la cancelación de al menos 15 organizaciones durante la presidencia de Trump, incluidos grupos como la American Red Cross, el Ejército de Salvación y la American Cancer Society. Algunos de esos eventos se han complementado con eventos enfocados en los republicanos, como por ejemplo, un grupo conocido como Trumpettes USA, que celebró en enero su evento Red, White and Blue en dicho lugar.

Los críticos del presidente dicen que las visitas son una clara violación de la Cláusula de Emolumentos en la Constitución de Estados Unidos y otorgan a cada negocio de Trump una ventaja competitiva distintiva: el sello de aprobación presidencial.

“La incesante explotación de su oficina, por parte del presidente, para promover sus propiedades no tiene precedentes en la historia de Estados Unidos”, dijo Norm Eisen, presidente de Citizens for Responsibility and Ethics, un grupo de izquierda.

La organización de Eisen, junto con otros grupos, demandó a Trump para tener acceso a un registro de visitantes a Mar-A-Lago y por violar la Cláusula de Emolumentos con su hotel en Washington. Un juez federal desestimó la demanda el jueves, diciendo que los demandantes carecían de legitimación, pero no se pronunció sobre los méritos de su denuncia.

Lee: Trump firma el mayor recorte de impuestos en EU en 30 años

¿Cuánto cuesta una visita?

No está claro cuánto cuesta cada visita a Mar-A-Lago y estimar el costo es difícil debido a las fluctuaciones basadas en los protocolos de seguridad y protección en cada viaje. Pero un informe de 2016 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental para un viaje de cuatro días que el presidente Barack Obama realizó a Florida en 2013 halló que el costo total para el Servicio Secreto y la Guardia Costera era de alrededor de 3 millones de dólares.

Judicial Watch, una organización conservadora de vigilancia, ha estimado que la cifra es menor para Trump.

Después de que Trump pasara una serie de fines de semana en Mar-A-Lago a principios de este año, un grupo de senadores demócratas le pidió a la Oficina de Contabilidad del Gobierno que revisara los gastos de seguridad y los gastos de viaje relacionados de las visitas de Trump.

Esa investigación aún está en curso, dijo el vocero de la Oficina de Contabilidad del Gobierno, Charles Young. “El trabajo está en marcha y debería completarse y publicarse en algún momento de esta primavera”, dijo. “No divulgamos ninguna información sobre lo que hemos hallado antes de que se complete el trabajo”.

Lee: Adultos mayores critican la reforma tributaria de Trump

Los gobiernos locales también pagan

Los viajes no solo son costosos para las agencias federales. Los gobiernos locales, cuyos funcionarios a menudo tienen la tarea de proteger al presidente durante sus visitas, también se hacen cargo de los gastos.

De acuerdo con las estimaciones de la Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach, cuesta alrededor de 60,000 dólares en horas extras cada día que Trump pasa en Florida. El costo para la oficina del alguacil es tan considerable que, a principios de este año, los funcionarios locales consideraron la idea de aumentar los impuestos o recortar servicios para pagar por los viajes de Trump.

Esos planes nunca llegaron a buen término, pero los comisionados del condado de Palm Beach aprobaron más fondos, incluidos 15 diputados más, para el departamento del alguacil a principios de este año. El esfuerzo fue, en parte, debido a las visitas de Trump.

Lee: ¿Qué tan serias son las amenazas de Trump?

Dave Kerner, un comisionado del condado de Palm Beach, dijo que todos los comisionados comprendieron que, incluso en un momento en que los presupuestos son escasos, el condado necesitaba ofrecer más fondos a las autoridades debido a las visitas de Trump.

“Hubo tal vez alguna frustración interna con él, pero todos mis colegas apoyaron mi petición y fue apobada por unanimidad”, dijo.

El condado de Palm Beach también recibió ayuda este mes cuando la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias otorgó 3.3 millones de dólares a la Oficina del Alguacil del Condado de Palm Beach para protección presidencial.

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

Recomendamos: Trump se apropia de la "guerra por la Navidad"

Ese tipo de fondos, dijo Kerner, ayudan enormemente al condado y espera que el condado solicite más fondos a medida que avanza el invierno, y con ello más visitas de Trump.