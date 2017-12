Una camioneta embiste a personas en el centro de Seattle

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

Seis personas resultaron heridas este jueves luego de que una camioneta irrumpiera en una acera del centro de Seattle y se estrellara contra un edificio.

Entre los heridos está el conductor y cuatro de ellos fueron hospitalizados, según informaciones de los departamentos de Bomberos y de la Policía.

Four patients transported to hospital from collision at 5th Ave./Pine St. Two transported via SFD medics, two transported via AMR. @seattlepd also on scene. pic.twitter.com/dmD310X1T0

El departamento de Bomberos no especificó la condición de los heridos y la Policía indicó más tarde que no hay indicios de que el hecho esté relacionado con el terrorismo.

Clarification to earlier tweet: There are six people injured including the driver of the van. There are no indications this collision is terrorism-related. Traffic collision detectives are continuing their investigation at this time.