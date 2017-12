Trump advierte que no habrá solución a 'soñadores' si no hay muro

WASHINGTON, Estados Unidos (EFE) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió hoy a los demócratas de que no habrá solución para los jóvenes conocidos como soñadores, beneficiarios del programa DACA, a menos que construya el "desesperadamente necesario muro" en la frontera con México.

"A los demócratas se les ha dicho, y lo han entendido por completo, que no habrá DACA sin el desesperadamente necesario muro en la frontera sur y el fin de la horrible inmigración en cadena y el ridículo sistema de lotería migratoria", afirmó Trump en su cuenta de Twitter.

The Democrats have been told, and fully understand, that there can be no DACA without the desperately needed WALL at the Southern Border and an END to the horrible Chain Migration & ridiculous Lottery System of Immigration etc. We must protect our Country at all cost!