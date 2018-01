Pakistán cita al embajador de EU por un tuit de Trump

ISLAMABAD, Pakistán (Reuters) -

Pakistán citó al embajador estadounidense en protesta por unas declaraciones de Donald Trump en Twitter sobre las "mentiras y engaños" de Islamabad, mientras que el ministro de Relaciones Exteriores Khawaja Asif desestimó las palabras del mandatario de Estados Unidos como una maniobra política.

El embajador David Hale fue citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores paquistaní el lunes para dar explicaciones sobre las palabras de Trump, dijeron medios. Un portavoz de la embajada estadounidense en Islamabad confirmó que la reunión se llevó a cabo.

El lunes, Trump escribió en Twitter que Estados Unidos le entregó "tontamente" a Pakistán más de 33,000 millones de dólares en ayuda en los últimos 15 años, recibiendo a cambio sólo "mentiras y engaños".

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!