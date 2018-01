El tuit de guerra nuclear que se escuchó en todo el mundo

WASHINGTON (CNN) -

El hombre más poderoso del mundo inició un nuevo enfrentamiento impresionante con Corea del Norte este martes. Donald Trump presumió al líder Kim Jong-Un que tenía un arma nuclear “mucho más grande y poderosa”.

Trump advierte a Corea del Norte que su botón nuclear es más grande y poderoso

Los comentarios de Trump sobre su destreza nuclear, similares a "el mío es más grande que el suyo" de los insultos de colegiales, plantean nuevas preguntas sobre si el presidente ha reflexionado sobre el impresionante poder destructivo en su mando.

Su arrebato también eleva a Kim, líder de una autocracia empobrecida usando un programa nuclear para asegurar su supervivencia, a una confrontación de ojo por ojo junto con el presidente de los Estados Unidos.

"¿Alguien de su régimen empobrecido y hambriento le informa que yo también tengo un botón nuclear, pero es uno mucho más grande y más poderoso que el suyo?, ¡y mi botón funciona!", tuiteó Trump.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!