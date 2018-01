Tenemos que construir la pared y detener la inmigración ilegal, dice Trump

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, retomó este jueves la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados Unidos. El mandatario escribió en su cuenta de Twitter que además buscará detener la inmigración ilegal a su país.

"Gracias a la grandiosos senadores republicanos que se presentaron a la reunión sobre la reforma de inmigración. Tenemos que construir la pared, detener la inmigración ilegal, poner fin a la migración de la cadena y cancelar la lotería de visas", escribió en la red social.

Thank you to the great Republican Senators who showed up to our mtg on immigration reform. We must BUILD THE WALL, stop illegal immigration, end chain migration & cancel the visa lottery. The current system is unsafe & unfair to the great people of our country - time for change!