Donald Trump y el comienzo de 2018 lleno de furia

El presidente Donald Trump comenzó el 2018 en una furia alimentada en parte por la ira hacia su equipo legal por ofrecer líneas de tiempo cambiantes sobre cuándo terminaría la investigación de Rusia, de acuerdo con dos fuentes familiarizadas con el presidente.

La ira continuó hasta el mediodía del miércoles cuando Trump ayudó a redactar su ardiente carta de ruptura contra el exestratega jefe Steve Bannon, quien ofreció un mordaz ataque contra Trump y el manejo de su familia de la investigación de Rusia.

Eso siguió a su tuit burlón de la noche del martes dirigido al líder norcoreano Kim Jong Un que sorprendió a muchos altos funcionarios de la administración y provocó renovadas preocupaciones entre el personal y sus aliados sobre si el presidente comprende los riesgos que está asumiendo al provocar a sus adversarios.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!