Más de 3,000 vuelos en EU son cancelados por ciclón invernal

(CNN) -

El ciclón invernal que azota la costa este de Estados Unidos provocó este jueves la cancelación de más de 3,000 vuelos en los aeropuertos de esta región del país, así como alteraciones en los sistemas locales del transporte público.

Los tres aeropuertos que dan servicio a la zona urbana de Nueva York son los más afectados (Newark, LaGuardia y John F. Kennedy), así como la terminal internacional Logan, en la ciudad de Boston, informó la agencia Notimex con información del sitio de monitoreo de servicios aéreos FlightAware.

Lee: Aeroméxico e Interjet cancelan vuelos a NY y Boston por ciclón invernal

El aeropuerto John F. Kennedy suspendió todas sus vuelos por las condiciones climática, anunció en su cuenta de Twitter.

Due to strong winds and whiteout conditions, flights at JFK have been temporarily suspended. Travelers are urged to contact their airline carriers for updates on resumption of service