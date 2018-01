Michael Wolff es el autor de 'Fuego y furia' que molesta a Trump

(CNN) -

Michael Wolff dice que su explosivo libro sobre el presidente Trump es exacto, a pesar de los ataques de la Casa Blanca. Y aprecia toda la publicidad gratuita del presidente.

"¿A dónde envío la caja de bombones?", Wolff preguntó juguetonamente en su primera entrevista sobre el libro Fire and Fury (Fuego y Furia), que se convirtió en el libro más popular del país en los últimos dos días.

La presentadora Savannah Guthrie del programa Today preguntó: "¿Crees que te está ayudando a vender libros?"

Lee: 'Fuego y Furia', el libro que causa polémica por Donald Trump

"Absolutamente", dijo Wolff, y "me está ayudando a demostrar el objetivo del libro".

Lo que Wolff describe como la inestabilidad de Trump es uno de los temas problemáticos de Fire and Fury, que se suponía sería lanzado el próximo martes. Las filtraciones y extractos del libro y una amenaza legal de uno de los abogados personales de Trump hicieron que el editor, Henry Holt, apresurara el lanzamiento al viernes.

Wolff se codeó con fuentes de la Casa Blanca como Steve Bannon y pasó meses en la ala oeste el año pasado, razón por la cual el tuit del jueves por la noche de Trump era muy curioso.

"No autoricé ningún acceso a la Casa Blanca (en realidad lo rechacé muchas veces) al autor de un libro engañoso. Nunca hablé con él para el libro. Lleno de mentiras, tergiversaciones y fuentes que no existen", tuiteó Trump.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Wolff dijo a Today el viernes que absolutamente habló con el presidente mientras trabajaba en Fire and Fury.

"Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero ciertamente no fue extraoficialmente", dijo Wolff. "He pasado cerca de tres horas con el presidente en el transcurso de la campaña y en la Casa Blanca. Por lo tanto, mi ventana a Donald Trump es bastante significativa".

Los ayudantes de la Casa Blanca han representado el libro como una obra de ficción. De hecho, algunos de los informes de Wolff ya han sido corroborados. Pero el libro también contiene algunos errores, según los primeros revisores.

Pese a oposición de Trump, libro sobre su gobierno se vende desde este viernes

"Este autor es, con toda franqueza, un escritor de novelas fantásticas de noticias falsas y ficción”, dijo el vicesecretario de prensa Hogan Gidley el jueves por la noche en Erin Burnett OutFront de CNN.

El viernes por la mañana, Guthrie le preguntó a Wolff: "¿Respaldas todo en el libro? ¿Nada inventado?

"Absolutamente todo en el libro", dijo.

Lee: Abogados de Trump envían a Bannon un documento para que detenga sus acusaciones

Es importante destacar que Wolff dijo que tiene pruebas: "Trabajo como todos los periodistas trabajan. Tengo grabaciones, tengo notas. Definitivamente, y en todo sentido, me siento cómodo con todo lo que he informado en este libro".

Wolff tiene un historial controvertido. A lo largo de los años ha acumulado muchas exclusivas, pero los críticos a veces lo han acusado de prácticas descuidadas o poco éticas.

Trump podría haber estado aludiendo a esto en su tuit del jueves por la noche: "¡Mira el pasado de este tipo y mira lo que le sucede a él y a Sloppy Steve!" (Ese se refiere supuestamente a Steve Bannon.)

The Fake News Media barely mentions the fact that the Stock Market just hit another New Record and that business in the U.S. is booming...but the people know! Can you imagine if “O” was president and had these numbers - would be biggest story on earth! Dow now over 25,000. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2018

Wolff respondió el viernes por la mañana: "Mi credibilidad está siendo cuestionada por un hombre que tiene menos credibilidad que, quizás, cualquiera que haya caminado en la Tierra en este momento".

Con Fire and Fury, ya se ha especulado que Wolff quemó algunas de sus fuentes, utilizando material que estaba destinado a ser "extraoficial".

Mientras trabajaba en el libro, también elogió públicamente sus fuentes y criticó a otros medios por ser demasiado duros con Trump.

En el programa Today, dijo: "Dije lo que era necesario para obtener la historia".

En cuanto a la extraordinaria carta de requerimiento del jueves del abogado personal de Trump Charles Harder, el editor respondió: "Vemos a Fire and Fury como una contribución extraordinaria a nuestro discurso nacional, y procederemos con la publicación del libro".

El libro alcanzó el número 1 en la lista de libros más vendidos de Amazon el miércoles y se ha mantenido allí desde entonces.

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

Una librería en Washington incluso celebró una fiesta de lanzamiento de medianoche para avisar a todos.

Harder no ha respondido a las solicitudes de comentarios de CNN sobre la nueva fecha de lanzamiento o la perspectiva de acciones legales contra el libro.