Tras paso de ‘ciclón bomba’, EU enfrenta una nueva amenaza: Una ola glacial

(AFP) -

Una ola de frío glacial que puede congelar rutas nevadas, provocar accidentes y complicar aún más la vida de las personas sin hogar golpea este viernes la costa este de Estados Unidos tras el paso de un "ciclón bomba".

"La costa este amaneció con un frío ártico esta mañana" tras el inusual ciclón provocado por una caída drástica de la presión barométrica, un proceso conocido como bombogénesis, indicó el Servicio Nacional del Clima (SNC).

Aunque paró de nevar, "habrán temperaturas amargamente frías y ventiscas peligrosas en el próximo par de días", precisó.

Lee: Llueven iguanas congeladas en Florida

El SNC pronostica temperaturas de unos -20ºC en gran parte de la costa este, y hasta de -40º al norte, de Maine a New Hampshire.

A raíz del ciclón que azotó primero el sur de Estados Unidos provocando la primera nevada en tres décadas en Florida, más de 5,500 vuelos fueron anulados en todo el país desde el jueves.

Powerful winter storm seen by @NASAEarth satellites as it pummels the East Coast of the United States. Take a look: https://t.co/SIBTq0tfZ7 pic.twitter.com/4PaknXuLH7