Trump se califica de "genio estable" y rechaza acusaciones de libro

LONDRES (Reuters) -

El presidente estadounidense Donald Trump dijo este sábado que él era un "genio muy estable", tras la publicación de un libro sobre el primer año del republicano en la Casa Blanca que pone en duda su capacidad para cumplir ese mandato.

"De hecho, durante mi vida mis dos mayores activos han sido estabilidad mental y ser así como realmente inteligente", escribió Trump en Twitter.

"Pasé de ser un empresario MUY exitoso a estrella de la televisión (...) a presidente de Estados Unidos (en mi primer intento). No creo que califique como inteligente, sino como genio (...) ¡y un genio muy estable!".

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

El libro de Michael Wolff "Fire and Fury: Inside the Trump White House" se convirtió en un éxito instantáneo de ventas el viernes. El texto, que Trump ha dicho está repleto de mentiras, describe una Casa Blanca caótica, un presidente mal preparado para ganar las elecciones en 2016 y asesores que ridiculizan las capacidades del mandatario.

El mandatario, de 71 años, se encontraba en Camp David, donde se reunió con líderes republicanos del Congreso y con miembros de su gabinete para definir la agenda legislativa de este año, su segundo en la Casa Blanca.

Respondiendo preguntas de los periodistas tras los tuit de más temprano, Trump dijo que Wolff era un "fraude", que el libro es una "total obra de ficción" y "una desgracia".

El mandatario dijo que nunca le dio una entrevista a Wolff para el libro y culpó a su exasesor Steve Bannon de permitirle al autor la entrada a la Casa Blanca.

"Fui a las mejores universidades", dijo a los periodistas. "Era un estudiante excelente, me gradué y gané miles de millones de dólares, me convertí en uno de los principales empresarios, fui a la televisión y durante 10 años tuve un tremendo éxito, como probablemente ya lo hayan escuchado, competí por la presidencia una vez y gané. Entonces escuché que este tipo que no me conoce en absoluto, por cierto, no me entrevistó, dijo que me entrevistó durante tres horas en la Casa Blanca. Eso no existió, está en su imaginación ".

"Nunca me entrevisté con él en la Casa Blanca, nunca estuvo en la Oficina Oval", añadió.

Wolff le dijo al presentador de "Today" Savannah Guthrie el viernes que "habló absolutamente con el presidente" mientras trabajaba en "Fire and Fury", reportó CNN.

"Si se dio cuenta de que era una entrevista o no, no lo sé, pero ciertamente no fue extraoficialmente", dijo Wolff. "He pasado cerca de tres horas con el presidente en el transcurso de la campaña y en la Casa Blanca".

En entrevista con la BBC, Wolff dijo que las revelaciones que contiene probablemente acaben con el período del republicano en la Casa Blanca y que su conclusión de que Trump no es apto para el puesto estaba llegando a ser el punto de vista generalizado.

Lee: El 'round' México-EU aparece en el libro más odiado por Trump

"Creo que uno de los efectos interesantes que ha tenido el libro hasta ahora es el muy claro efecto del traje nuevo del emperador", dijo Wolff en una entrevista emitida el sábado.

"La historia que cuento parece presentar esa presidencia de un modo que dice que él no puede hacer el trabajo", agregó Wolff. "De pronto todo el mundo dice: 'oh Dios mío, es verdad, no lleva ropa'. Eso afirma la percepción (...) de que finalmente acabará (...) con esa presidencia".

El viernes, Trump atacó por Twitter a Wolff y a su exasesor Steve Bannon, citado en libro. Bannon, otrora el estratega jefe de Trump, es presidente del sitio web de extrema derecha Breitbart News.

"Michael Wolff es un completo perdedor que inventó historias para vender ese libro tan aburrido y falso", escribió Trump. "Usó al Descuidado Steve Bannon, que lloró y rogó por su empleo cuando lo despidieron. Ahora al Descuidado Steve lo han abandonado casi todos, como un perro. ¡Una lástima!".

"Sí", respondió Wolff cuando BBC le preguntó si él consideraba que Bannon sentía que Trump era poco apto para ser presidente y si trataría de provocar su salida. El escritor también rechazó las acusaciones de falsedad contra su libro.

"Se llama investigar", dijo Wolff. "Le preguntas a la gente, te acercas lo más que puedes al tema, entrevistas a las personas que estuvieron al tanto de lo que pasó, entrevistas a otros que supieron del asunto, llegas a conocer las circunstancias tan bien como cualquier y entonces lo reportas".