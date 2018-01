Trump sobre Corea del Norte: Yo creo en hablar

(CNN) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dijo a reporteros este sábado en Camp David que está abierto a hablar con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-Un.

"Seguro, creo siempre en hablar", dijo. "Pero tenemos una postura muy firme. Miren, nuestra postura, ustedes saben cuál es. Somos muy firmes. Pero lo haría, absolutamente lo haría. No tengo ningún problema con eso en absoluto".

Cuando un reportero le preguntó si eso significaba que él no necesitaba ningún requisito previo para encontrarse con Corea del Norte, Trump dijo que eso no era a lo que se refería.

"No es lo que dije en absoluto", respondió. "(Kim) sabe que no estoy jugando. No estoy jugando. Ni un poco. Ni un 1%. Él entiende eso. Al mismo tiempo, si podemos lograr una solución muy pacífica y muy buena, estamos trabajando en ello... con mucha gente".

Trump añadió: "Si algo puede pasar y algo puede surgir de esas pláticas, eso sería algo muy bueno para toda la humanidad. Sería algo muy bueno para el mundo. Muy importante".

Los comentarios del presidente de Estados Unidos llegan en medio de una alta tensión sobre el programa de armas nucleares de Corea del Norte y luego de que Trump tuiteara esta semana que su botón nuclear es "más grande y más poderoso" que el de Kim.

El tuit siguió a las declaraciones del líder de Corea del Norte en su discurso de Año Nuevo, cuando dijo que la "totalidad del territorio estadounidense se encuentra en el rango de nuestras armas nucleares".