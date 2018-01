Un incendio se registra en el techo de la Torre Trump

(CNN) -

Este lunes se registró un incendio en la Torre Trump, el cual fue contenido por 80 bomberos de Nueva York.

No hubo evacuaciones, ni heridos, aunque el flujo vehicular en la zona de la torre está bloqueado.

Lee: Wolff dice que revelaciones en su libro pueden sacar a Trump de la presidencia

Según los bomberos de la ciudad, una alarma en el techo de la torre alertó a los bomberos de las llamas hacia las 6:58 a.m. hora local.

En la cuenta oficial de la autoridad, se informó que el fuego se produjo en el sistema de ventilación del techo.

El hijo del presidente Donald Trump, Eric Trump, tuiteó que el incendio fue pequeño y se produjo en una torre de enfriamiento en el techo del inmueble.

Recomendamos: El 'round' México-EU aparece en el libro más odiado por Trump

"El Departamento de Bomberos llegó en minutos e hizo un trabajo increíble. Los hombres y mujeres del Departamento de Bomberos son verdaderos héroes y se merecen nuestros más sinceros agradecimientos y admiración", añadió.

There was a small electrical fire in a cooling tower on the roof of Trump Tower. The New York Fire Department was here within minutes and did an incredible job. The men and women of the #FDNY are true heroes and deserve our most sincere thanks and praise! https://t.co/xuTmq1GBbj