Congresistas en EU piden extender protección a salvadoreños

(CNN Español) -

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este lunes que suspende el Estatus de Protección Temporal para los Salvadoreños, lo que afecta a más de 200,000 inmigrantes.

Más de 100 miembros del Congreso y más de dos docenas de senadores, republicanos y demócratas, han instado a la Casa Blanca a extender el TPS para los haitianos, salvadoreños y hondureños. Más de 550 líderes religiosos y más de 120 organizaciones religiosas han puesto de relieve el imperativo moral que está en juego de “amar a tu prójimo, dar la bienvenida al extranjero, y cuidar a los más vulnerables entre nosotros”.

El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez, usó su cuenta de Twitter para informar que recibieron el anuncio y celebró la prórroga de 18 meses.

"La decisión del gobierno de Estados Unidos reconoce al aporte de nuestros compatriotas que cuentan con el beneficio migratorio #TPS y que representan una importante fuerza laboral con relevantes contribuciones en las áreas cultural, social y económica", dijo el mandatario.

EU suspende el Estatus de Protección Temporal TPS para salvadoreños

Además, agradeció a los funcionarios del gobierno y representaciones de inmigrantes que se sumaron a las solicitud de extender el TPS. Envió un mensaje de tranquilidad a las familias.

La esperada decisión fue recibida con rechazo por el senador estadounidense Mario Diaz-Balart.

Lee: Trump advierte que no habrá solución a 'soñadores' si no hay muro

Estoy fuertemente en desacuerdo con la decisión de ponerle fin al TPS para los salvadoreños que viven en EU. Apoyo el acta ESPERER, un proyecto de ley de los dos partidos políticos que permitiría a aquellos elegibles bajo el TPS antes del 1 de enero de 2011 ajustar su estatus legal a residente", tuiteó el legislador.

La semana pasada, Salvador Sánchez Cerén sostuvo una prolongada conversación telefónica con la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, a quién le reiteró la petición de prórroga del TPS.

El senador de Delaware Tom Carper dijo que esta decisión obligará a los salvadoreños a "vivir en las sombras".





The El Salvadorans living in the U.S. under Temporary Protected Status are contributing members of our communities. This decision will force them to live in the shadows. https://t.co/Ou0MehIRCK — Senator Tom Carper (@SenatorCarper) January 8, 2018

El senador Bob Menendez pidió una solución permanente:

La Admin Trump esta ciegamente ansiosa X despoblar a nuestra nación d inmigrantes a toda costa. Es imperativo q el Congreso entienda su papel para defender nuestra posición moral y encontrar una solución permanente para otra comunidad más q se queda indocumentada #ElSalvador #TPS — Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) January 8, 2018

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo que la decisión de terminar el TPS para El Salvador "es cruel" y que "pondrá en riesgo a 200,000 salvadoreños y sus familias".

De Blasio compartió información para obtener ayuda y resolver dudas.

Trump’s decision to end TPS for El Salvador is cruel. This will endanger 200,000 Salvadorans and their families. Immigration legal help is available for New Yorkers with questions about how this decision may impact them. Call @nyc311 and say “ActionNYC.” https://t.co/OI4IYs1nkW — Bill de Blasio (@NYCMayor) January 8, 2018

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

La senadora Elizabeth Warren dijo que el Congreso debe aprobar el proyecto de ley SECURE y proporcionar residencia para los beneficiarios del TPS. "Muchos salvadoreños, haitianos y nicaragüenses han vivido, trabajado y pagado impuestos en Estados Unidos por décadas. Esta es su casa. Debemos salvar TPS", dijo Warren.

Congress should act now to pass the SECURE Act and provide qualified TPS recipients with access to legal permanent residency. Many Salvadorans, Haitians & Nicaraguans have lived, worked and paid taxes in the US for decades. This is their home. We must #SaveTPS. — Elizabeth Warren (@SenWarren) January 8, 2018

La congresista Ileana Ros-Lehtinen dijo: "La cruel decisión del presidente de quitarle estatus de protección temporal #TPS a los salvadoreños en nuestras comunidades tendrá un impacto terrible para 200,000 personas, sus familiares y para los #EEUU".