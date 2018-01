Trump dice que EU necesita la seguridad del muro y debe ir acompañado del DACA

(Expansión) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró que la aprobación del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), debe incluir la construcción del muro con México.

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió este martes que "nuestro país necesita la seguridad del muro en la frontera sur".

As I made very clear today, our country needs the security of the Wall on the Southern Border, which must be part of any DACA approval.