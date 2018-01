La Unión Europea e Irán defenderán acuerdo nuclear ante Donald Trump

BRUSELAS (EFE) -

La Unión Europea (UE) e Irán mostraron este jueves su unidad en la defensa del acuerdo internacional que garantiza que el programa nuclear de Teherán tenga fines pacíficos, frente a las críticas que le dirige el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"La UE tiene y ha expresado una posición muy clara sobre el acuerdo nuclear (...) Está funcionando, está dando resultados en su principal meta, que es mantener controlado y bajo estrecha vigilancia el programa nuclear iraní", zanjó Federica Mogherini, alta representante para la política exterior de la UE, en una declaración a la prensa tras reunirse con el ministro de Exteriores de Irán, Yavad Zarif.

Mogherini, que convocó un encuentro al que también estuvieron invitados los jefes de la diplomacia de Francia, Jean-Yves Le Drian, Alemania, Sigmar Gabriel, y el Reino Unido, Boris Johnson, insistió en que "todas las partes" deben seguir aplicando el pacto.

Zarif, quien no estuvo presente en la declaración -sin posibilidad de preguntas- de los europeos ante los medios, indicó en Twitter al término de la reunión que en Bruselas se mostró hoy un "fuerte consenso" a favor del acuerdo nuclear.

Strong consensus in Brussels today: 1)Iran is complying with #JCPOA, 2)Iranian people have every right to all its dividends, 3)any move that undermines JCPOA is unacceptable. E3 and EU fully aware that Iran’s continued compliance conditioned on full compliance by the US. pic.twitter.com/vpib5DQT18