¿Trump se olvidó del himno nacional de Estados Unidos?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha abrazado la bandera y por el himno se ha enfrentado a deportistas que se arrodillan en protesta. Incluso ha dicho: "Saquen a ese **** del campo en este momento".

Pero cuando estuvo en el campo de juego esta semana en la final de futbol americano universitario, ¿cantó una canción diferente?

"¿Soy yo o a Trump le costó (cantar) el himno nacional?", dice un tuit.

Is it just me or was trump struggling with the national anthem?🤔 — Ben Anderson (@ItsRainingBen11) January 9, 2018

"Parecía que Donald Trump seguía repitiendo "applesauce" ('puré de manzana') durante el himno nacional", decía otro.

It looked like Donald Trump just kept repeating “applesauce” during the National Anthem. #NationalChampionship — Tony Posnanski (@tonyposnanski) January 9, 2018

"The View" incluso intentó poner subtítulos a las letras pronunciadas por el presidente. "¿Sabía él sabía las palabras? (...) Deja fuera el comienzo de las palabras", dijeron en el programa.

¿Alguna vez has cantado a medias el himno nacional, preocupado por las notas altas?

El presidente retomó su canto a la mitad y comenzó a cantar todas las palabras. Esa es justamente la parte que tuiteó el Partido Republicano.

Y cantó con todo su ser al final.

Una seguidora del mandatario tuiteó: "Amo a mi presidente Trump. Él canta nuestro himno nacional en un partido de futbol".

I ❤️ my President Trump‼️He sings along with our National Anthem at the Football game🇺🇸🇺🇸👍🏻 — GRATEFUL🇺🇸DAGLEY (@dagleyden) January 9, 2018

Al menos no necesitó a Melania para darle un codazo esta vez para que se pusiera la mano sobre el corazón.

Y lo hizo mucho mejor que la estrella de "The Naked Gun".

Incluso si el presidente Trump no destrozó por completo el himno, los programas de humor no tardaron en poner palabras en su boca.

"Cuadrado rojo... Mi mejor amigo vive allí", pareció entender 'Late Show con Stephen Colbert'.