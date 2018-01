WSJ: abogado de Trump arregló el pago de estrella porno por su silencio en 2016

Michael Cohen dijo que el presidente de EU "niega vehementemente" el encuentro con Stephanie Clifford, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels, pero no abordó el presunto pago, en declaración a CNN.

El abogado de confianza del presidente Donald Trump negó que éste tuviera un encuentro sexual con una estrella porno después de que un reporte publicado este viernes por The Wall Street Journal indicara que el abogado ayudó a facilitar una cantidad de seis cifras a la actriz en octubre de 2016 a cambio de su silencio.

Michael Cohen, abogado personal de Trump, dijo que el presidente de EU "niega vehementemente" el encuentro, pero no abordó el presunto pago, en una declaración a CNN.

La historia, que cita personas familiarizadas con el asunto, dice que Cohen arregló un pago de 130,000 dólares a Stephanie Clifford, cuyo nombre artístico es Stormy Daniels, un mes antes de las elecciones. Cohen niega que el encuentro sexual haya tenido lugar.

CNN no ha confirmado de forma independiente los informes de The Wall Street Journal.

"Estos rumores han circulado una y otra vez desde 2011", dijo Cohen en un comunicado a CNN.

"El presidente Trump una vez más niega con vehemencia cualquier incidente con la Sra. Daniels". El abogado, uno de los hombres más confiables de Trump, ya no mantiene contacto regular con él; un distanciamiento forzado, debido a las investigaciones de Rusia en las que Cohen se ha enredado.

Un funcionario de la Casa Blanca dijo en un comunicado: "Estos son rumores viejos y reciclados que fueron publicados y negados enérgicamente antes de las elecciones".

The Wall Street Journal informó que el presunto encuentro de Daniels con Trump tuvo lugar en julio de 2006 después de un torneo de golf de famosos en Lake Tahoe.

En una declaración de Daniels proporcionada por Cohen, ella también dijo que el artículo era "absolutamente falso".

"Mi participación con Donald Trump se limitó a algunas apariciones públicas y nada más", escribió en un comunicado fechado el 10 de enero.

"Cuando conocí a Donald Trump, él fue amable, profesional y un completo caballero para mí y para todos en mi presencia. Los rumores de que he recibido dinero a cambio de silencio por parte de Donald Trump son completamente falsos. Si realmente tuviera una relación con Donald Trump, créeme, no lo estarías leyendo en las noticias, estarías leyéndolo en mi libro. Pero el hecho es que estas historias no son ciertas ".

CNN le pidió a Cohen, que había proporcionado la declaración de Daniels, su información de contacto, pero él no respondió.

Dos fuentes de ABC News le dijeron a CNN que Daniels estuvo en contacto con los productores de Good Morning America, de ABC, en otoño de 2016 sobre una posible entrevista y que estaba preparada para hablar sobre Trump.