Hazte a un lado Harry Potter, ya llegó Fire and Fury

Hazte a un lado, Harry Potter, llegaron más copias de Fire and Fury.

El libro de Michael Wolff sobre la Casa Blanca Trump ha creado el tipo de sensación editorial normalmente asociada con las historias de JK Rowling.

El editor, Henry Holt, dijo el jueves que se han ordenado 1.4 millones de copias de tapa dura. El editor está imprimiendo más copias tan rápido como puede.

"El libro ya está en su undécima impresión en menos de una semana de publicación, con más impresiones programadas", dijo la compañía en un comunicado de prensa. "Una cantidad importante de libros llegará a las tiendas para el final de la semana".

En efecto, la compañía está diciendo a los clientes molestos: "¡Gracias por su paciencia!”

Henry Holt se sorprendió por la extraordinaria cantidad de pedidos de Fire and Fury de la semana pasada.

En medio de críticas, la compañía dijo que no podría haber previsto la demanda del libro antes de tiempo, porque no sabía que Trump enviaría una carta de requerimiento para tratar de detener la publicación.

Pero las citas en el libro de Steve Bannon y otras figuras hicieron de Fire and Fury una gran historia.

Después de que las citas se filtraran la semana pasada seguidas por la carta de cese y desistimiento, Henry Holt adelantó la fecha de lanzamiento por cuatro días.

Muchas librerías vendieron rápidamente las copias de tapa dura. Amazon ahora muestra una espera de dos a cuatro semanas para su entrega.

Henry Holt es un sello de Macmillan Publishers. El presidente de Macmillan, Don Weisberg, dijo en un comunicado el jueves que "hemos trabajado con nuestros proveedores y clientes para garantizar que todos tengan libros lo más rápido posible y esperamos que todas las cuentas tengan inventario adicional en los próximos días".

Algunas librerías tienen listas de espera, por lo que estarán felices de satisfacer esas solicitudes. Pero los vendedores de libros también corren el riesgo de tener un exceso de copias en las próximas semanas.

La escasez de copias de tapa dura ha llevado a un aumento en las ventas del e-book. La compañía no ha compartido las cifras de ventas exactas, pero dijo a principios de la semana que se han vendido "cientos de miles de libros electrónicos".

El miércoles, The New York Times dijo que el libro debutaría en el número 1 en su lista semanal de best sellers.