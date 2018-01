Trump amenaza con retirar a EU del acuerdo nuclear con Irán

WASHINGTON (AFP) -

El presidente estadounidense, Donald Trump, decidió prorrogar la suspensión de las sanciones económicas contra Irán en el marco del pacto nuclear internacional, pero por "última" vez, anunció este viernes la Casa Blanca.

En los próximos 120 días, cuando correspondería renovar nuevamente el levantamiento de las sanciones, el mandatario buscará en cambio "trabajar con nuestros socios europeos en un acuerdo" que pueda endurecer las condiciones del pacto alcanzado en 2015 entre Teherán y grandes potencias, según declaró a la prensa un alto funcionario del gobierno.

Trump pidió viernes a los países europeos que ayuden a superar las "fallas desastrosas" del acuerdo nuclear internacional con Irán, y amenazó con retirarse del pacto en caso de que esa demanda no sea atendida.

"Aún no he retirado a Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán", apuntó el presidente en un comunicado. "En cambio he delineado unos caminos: o se arreglan esas fallas desastrosas o Estados Unidos se retirará", agregó.

Sin embargo, el Departamento del Tesoro estadounidense impuso en paralelo este mismo viernes nuevas sanciones contra 14 personas o entidades iraníes, principalmente por "violaciones de derechos humanos".

Entre ellos destaca el jefe de la autoridad judicial iraní, Sadegh Amoli Larijani.

El funcionario de la Casa Blanca explicó que la decisión de Trump era "renovar una vez más" el levantamiento de las sanciones a Irán, "pero en su declaración el presidente también dejará claro que ésta es la última renovación que emitirá".

Según el responsable, Teherán no estaría involucrada en las discusiones que Trump desea establecer con los países europeos, como ocurrió antes de la firma del acuerdo de 2015, pero sería sancionada si rompe las condiciones de un nuevo pacto.

El nuevo acuerdo tendría que ser permanente y estar dirigido no solo a la industria nuclear de Irán sino también a su programa misilísticos. También debería exigir inspecciones de la ONU en Irán.

"Si el presidente puede lograr el acuerdo que cumpla estos objetivos y que nunca expire, que niegue a Irán cualquier camino para tener armas nucleares por siempre, no por 10 años (como el pacto actual), él estaría dispuesto a mantenerse en ese acuerdo modificado", dijo el responsable.