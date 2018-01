Estas son las razones por las que los noruegos dirían no gracias a Trump

(CNN) -

Durante una reunión en la Oficina Oval el jueves, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a varias naciones "países de mierda" para luego dirigir su atención hacia Noruega.

Trump se refiere a los países africanos y a Haití como “países de mierda”

El mandatario destacó a la nación escandinava y dijo que daría la bienvenida a sus inmigrantes. Noruega, por cierto, es rico en petróleo.

Pero a pesar de la oferta del presidente, es poco probable que una afluencia de noruegos comience a establecerse en EU pronto. Los noruegos se convierten en ciudadanos estadounidenses a un ritmo mucho más bajo que la mayoría de los demás países.

De 2007 a 2016, menos de 1,000 noruegos se naturalizaron como ciudadanos estadounidenses, según datos del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense. Eso es un promedio de 100 noruegos al año, menos del .000001% de la población noruega.

En cambio, 665 estadounidenses se convirtieron en ciudadanos noruegos entre 2006 y 2016, según Statistics Norway.

¿Por qué no podría ser eso?

Noruega tiene una economía rica, programas generosos de bienestar social, un sistema educativo altamente calificado (y gratuito) y prácticas ejemplares de equidad de género, por nombrar solo algunos de los beneficios.

Y para colmo, las Naciones Unidas nombraron a Noruega el "país más feliz del mundo" el año pasado, mientras que Estados Unidos ocupó el lugar 14 de la lista.

Noruega, un importante productor de petróleo, ha aprovechado sus ganancias de energía en un fondo de pensiones gigante con valor de más de 1 billón de dólares. El gobierno emplea el fondo, uno de los más grandes del mundo, para dividir las pensiones y otros gastos del gobierno.

Lee: Trump niega haber llamado a Haití "país de mierda"

Noruega también cuenta con un bajo desempleo, con solo el 4% de la fuerza de trabajo sin ocupación, según Statistics Norway. El desempleo en los Estados Unidos casi refleja que, en el 4.1%, los salarios no han aumentado en consonancia con la inflación y para contrarrestar el costo de la vida.

Y en lo que respecta al cuidado de la salud, Noruega tiene a sus ciudadanos cubiertos.

El gobierno tiene un sistema de atención médica universal que cubre a todos los ciudadanos de forma gratuita, independientemente de su situación socioeconómica, país de origen o lugar de residencia.

En EU, los pacientes que desean ver a un médico dejarán de recibir entre 30 y 200 dólares por visita, según su plan de seguro, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Para las mujeres, Noruega ocupa el segundo mejor lugar del mundo, según el informe Global Gender Gap del Foro Económico Mundial de 2017. El informe anual examina los desequilibrios de género en la economía y el lugar de trabajo, la educación, la política y la salud.

Estados Unidos ocupa el puesto 49.

Lee: Trump va a revisión médica

El deporte noruego dio un paso más en la dirección correcta para la igualdad de género en diciembre, cuando la Asociación Noruega de Futbol decidió que pagarían al equipo femenino lo mismo que al equipo masculino, un acuerdo que se considera el primero de su tipo en el futbol internacional.

Los noruegos también aman el aire libre: caminar por algunos de los 46 parques nacionales del país es algo así como un pasatiempo nacional.

Es poco probable que muchos noruegos estén de acuerdo con la decisión de Trump de recortar fondos para el Servicio de Parques Nacionales de EU y reducir el tamaño de algunos de los monumentos más queridos del país.

En diciembre, Trump firmó una proclama que dividió el Monumento Nacional Bears Ears de Utah en más del 80% y el Monumento Nacional Grand Staircase-Escalante en aproximadamente un 45%.

OPINIÓN: Los comentarios de Trump son afines a lo peor del pasado de EU

'¿Por qué los noruegos querrían inmigrar aquí?'

Nada de esto se perdió en los usuarios de redes sociales familiarizados con los beneficios de vivir en Noruega.

"Si desea atraer más inmigración de Noruega, tendrá que proporcionar servicios universales de salud, educación gratuita y redes de seguridad social sólidas. Porque ya tienen todas esas cosas", escribió el autor Patrick S. Tomlinson en Twitter.

If you want to attract more immigration from Norway, you're going to need to provide Universal Healthcare, Free College, and robust social safety nets.



Because they already have all those things. — Patrick S. Tomlinson (@stealthygeek) January 11, 2018

El investigador Robert Maguire publicó una serie de gráficos que detallaban la disparidad socioeconómica entre las naciones en Twitter, diciendo: "Pero realmente, ¿por qué alguien querría emigrar de Noruega a Estados Unidos?"

But really, why would someone want to emigrate from Norway to America? pic.twitter.com/BqQDPlSICF — Robert Maguire (@RobertMaguire_) January 11, 2018

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

El escritor estadounidense Stephen King intervino con sus pensamientos y escribió: "¿Por qué las personas de Noruega quieren inmigrar aquí? Tienen atención médica real y una esperanza de vida más larga".

Why would people from Norway want to immigrate here? They have actual health care, and longer life expectancy. — Stephen King (@StephenKing) January 11, 2018

Recomendamos: Una mayoría de estadounidenses no quiere a Oprah en la Casa Blanca