Trump niega haber llamado a algunas naciones "países de mierda"

El presidente de Estados Unidos Donald Trump negó este viernes que hubiera descrito a ciertas naciones como "países de mierda" durante una reunión en la que rechazó un acuerdo bipartidista sobre el programa de Acción Diferida para Llegadas en la Infancia (DACA).

"El lenguaje utilizado por mí en la reunión de DACA fue duro, pero este no era el lenguaje utilizado. Lo realmente duro fue la propuesta extravagante, ¡un gran revés para DACA!", tuiteó Trump.

Trump añadió en otro tuit que nunca había dicho nada "despectivo contra los haitianos más que Haití es, obviamente, un país muy pobre y con muchos problemas".

Never said anything derogatory about Haitians other than Haiti is, obviously, a very poor and troubled country. Never said “take them out.” Made up by Dems. I have a wonderful relationship with Haitians. Probably should record future meetings - unfortunately, no trust! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 12, 2018

Añadió que "nunca dije que "los sacaran". Lo inventaron los demócratas. Tengo una maravillosa relación con los haitianos. Probablemente debería grabar las próximas reuniones, desafortunadamente no hay confianza".

El portavoz de la Casa Blanca, Raj Shah, no negó las fuertes declaraciones de Trump el jueves por la noche, pero dijo en un comunicado que Trump "está luchando por soluciones permanentes que fortalecen a nuestro país al dar la bienvenida a quienes pueden contribuir a nuestra sociedad, hacer crecer nuestra economía y asimilarse a nuestra gran nación".

Defiende su postura inmigratoria

"El llamado acuerdo bipartidista DACA que me presentaron ayer y un grupo de senadores y congresistas republicanos fue un gran paso atrás. El muro no recibió los fondos adecuados, la lotería se empeoró y Estados Unidos se vería obligado a sacar a un gran número de personas ..... ", tuiteó Trump.

Continuó en otro tuit: "... de países de altas tasas de crimen que van mal. Quiero un sistema de inmigración basado en el mérito y personas que ayudarán a llevar a nuestro país al siguiente nivel. Quiero seguridad para nuestra gente. Quiero detener la masiva entrada de drogas. Quiero financiar a nuestros militares, no quitar los fondos...".

".... porque los demócratas no están interesados en la vida y la seguridad, DACA ahora ha dado un gran paso atrás. Los demócratas amenazarán con el 'cierre', pero lo que realmente están haciendo es clausurar a nuestro ejército, en un momento en que más lo necesitamos. ¡Sean inteligentes, HAGAN A ESTADOS UNIDOS GRANDIOSO DE NUEVO!"

DACA protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes indocumentados traídos a los Estados Unidos como niños.

Trump rechazó este jueves un discurso de un equipo bipartidista de senadores sobre un acuerdo inmigratorio para proteger a los participantes de DACA mientras aumenta la seguridad fronteriza.

"¿Por qué tenemos toda esta gente de países de mierda viniendo aquí?", dijo Trump, refiriéndose a los países africanos y a Haití, de acuerdo a personas que estuvieron en una reunión sobre inmigración en la Casa Blanca, según reportó el Washington Post y pudo confirmar CNN.

Trump luego sugirió que, en su lugar, Estados Unidos debería traer gente de países como Noruega, con cuya primera ministra se reunió este miércoles. La Casa Blanca no desmintió ni rectificó esa declaración.

Trump se refiere a los países africanos y a Haití como “países de mierda”

El mundo reacciona a los comentarios

En Estados Unidos, los legisladores demócratas y republicanos calificaron los comentarios de Trump como "divisivos" e "inaceptables", mientras que Haití, uno de los países nombrados explícitamente por Trump, convocó al principal diplomático estadounidense allí para discutir los comentarios del presidente.

El furor se produce cuando Haití se prepara para conmemorar ocho años desde que un terremoto de magnitud 7.0 que mató a cientos de miles de personas y desplazó a muchas más.

Como resultado del desastre, a los ciudadanos de Haití se les otorgó el TPS, otorgado a individuos de países donde condiciones tales como la guerra, desastres naturales o conflictos políticos impiden que los ciudadanos regresen sanos y salvos.

El expresidente de Haití Laurent Lamothe dijo que "el mundo está siendo testigo de un nuevo punto bajo" y calificó los comentarios de Trump de "totalmente inaceptables".

"Muestra una falta de respeto e ignorancia nunca antes vista en la historia reciente de Estados Unidos por parte de ningún presidente", tuiteó Lamothe.

SHAME ON TRUMP! The world is witnessing a new low today with this #ShitholeNations remark! totally unacceptable! uncalled for moreover it shows a lack a respect and IGNORANCE never seen before in the recent history of the US by any President! Enough is enough!! — Laurent Lamothe (@LaurentLamothe) January 12, 2018

El gobierno de Trump anunció a fines del año pasado que pondría fin al TPS para Haití, una medida que podría afectar a decenas de miles de inmigrantes haitianos. El Departamento de Seguridad Nacional anunció este lunes que también pondría fin a las protecciones para más de 200,000 salvadoreños.

El canciller de El Salvador, Hugo Martínez, respondió a los comentarios de Trump al tuitear sobre las contribuciones salvadoreñas a Estados Unidos y dijo que "una buena parte de los que ayudaron a reconstruir Nueva Orleans después de Katrina eran salvadoreños. Me siento orgulloso de ser salvadoreño".

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU calificó este viernes los comentarios de Trump sobre Haití y África como "impactantes" y "vergonzosos para el presidente de Estados Unidos" y dijo que "no hay otra palabra para usar sino "racista".

Rupert Colville, vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, continuó: "No se puede calificar a países y continentes enteros como 'mi****', porque sus poblaciones, que no son blancas, no son bienvenidas".

Colville también se refirió a la difamación de mexicanos y musulmanes, diciendo que "las propuestas políticas dirigidas a grupos enteros por motivos de nacionalidad o religión, y la renuencia a condenar claramente las acciones antisemitas y racistas de los nacionalistas blancos en Charlottesville – todos estos van contra los valores universales del mundo".

Nepal, que se convirtió en una nación protegida por un TPS después de un gran terremoto en 2015, dijo que las autoridades estaban discutiendo su respuesta al asunto.

El ministro de Relaciones Exteriores del país del sur de Asia, Bharat Raj Paudyal, dijo a CNN que "estamos al tanto de los comentarios del presidente Trump, y nuestro Ministerio está discutiendo el asunto".

El gobierno de Botswana llamó al embajador de Estados Unidos en ese país para expresarle su rechazo a las declaraciones hechas por Trump. También pidieron al diplomático decir si el presidente estadounidense considera a este país un "país de mierda".

"El gobierno de Botswana se pregunta por qué el presidente Trump debe usar esa palabra despectiva y degradante cuando habla sobre países con los cuales Estados Unidos tiene una relación cordial y mutuamente benéfica por muchos años", indicó el gobierno del país africano en un comunicado.

Un alto funcionario de Somalia, también en la lista estadounidense de naciones TPS, dijo a CNN que los comentarios de Trump no eran dignos de una respuesta.

"Suena como noticias falsas para mí", dijo el ministro de Información somalí, Abdirahman Omar Osman, hablando por teléfono desde Mogadiscio. "Si es real, no necesita una respuesta. Esos comentarios no merecen una respuesta".

En Twitter, el expresidente de México y crítico de Trump, Vicente Fox, dijo que la boca del líder estadounidense "es la mi**** más horrible del mundo".

"¿Con qué autoridad proclamas quién es bienvenido en Estados Unidos y quién no? La grandeza de Estados Unidos se basa en la diversidad o ¿has olvidado tu origen inmigrante, Donald?", afirmó.