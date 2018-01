El DACA está probablemente muerto por culpa de los demócratas, dice Trump

WASHINGTON (EFE) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que "los demócratas no quieren realmente" solucionar la situación de los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron siendo niños al país, y que hasta ahora tenían un alivio a la deportación por el programa de Acción Diferida (DACA).

"DACA está probablemente muerto porque los demócratas realmente no lo quieren, solo quieren hablar y quitarle desesperadamente un dinero necesario a nuestros militares", dijo el mandatario en su cuenta de la red social Twitter.

DACA is probably dead because the Democrats don’t really want it, they just want to talk and take desperately needed money away from our Military.