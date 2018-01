Así es la polémica embajada de EU de 1,000 millones de dólares en Londres

(CNN) -

La nueva embajada de Estados Unidos en Londres abrió sus puertas al público por primera vez este martes, un monolito de vidrio de 1,000 millones de dólares (mdd) que preside sobre un antiguo sitio industrial al sur de la ciudad.

Con una etiqueta de 1,000 mdd, la embajada no es solo uno de los edificios más caros de su tipo en el mundo, sino también uno de los más notorios después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera la semana pasada que cancelaría una visita planeada a Londres en parte debido a su indignación proclamada sobre el costo.

La nueva embajada, un cubo de vidrio de 12 pisos diseñado por la firma de arquitectura de Filadelfia Kieran Timberlake, albergará a unos 800 empleados y se espera que reciba 1,000 visitantes diariamente.

El edificio fue pagado con la venta de otras propiedades del gobierno de EU en Londres.

La embajada de EU en números

Precio: 1,000 millones de dólares

Tamaño: 48,128 metros cuadrados

Altura: 65 metros

Sitio: 1.9 hectáreas

Diseños presentados: 37

Personal de la embajada: 800

Visitantes diarios: 1,000

La construcción comenzó: noviembre de 2013

La embajada ocupa un sitio de casi dos hectáreas en un área que ha sido un foco de regeneración. Los requisitos de seguridad son estrictos: se encuentra a 100 pies de distancia de la calle y cuenta con un estanque semicircular como medida de seguridad.

Dentro del monolito de cristal, pequeñas estrellas adornan las ventanas y los jardines internos cuentan con todo, desde cactus hasta helechos, en un homenaje al variado paisaje de los Estados Unidos.

En el exterior, el techo ha sido equipado con paneles solares y un sistema de recolección de agua de lluvia para riego y descarga.

La nueva embajada está a un mundo de distancia de su actual hogar de concreto, diseñado por el arquitecto modernista finlandés-estadounidense Eero Saarinen.

El histórico sitio de Mayfair ahora se convertirá en un hotel de lujo por inversores de Qatar.

No esperes ninguna ceremonia de inauguración por parte de Trump, quien la semana pasada tuiteó su desaprobación a lo que describió como el "mal negocio" de la administración Obama para vender la ubicación anterior en el distrito de lujo de Mayfair en el centro de Londres y mudarse al antiguo sitio industrial al sur del río Támesis.

Reason I canceled my trip to London is that I am not a big fan of the Obama Administration having sold perhaps the best located and finest embassy in London for “peanuts,” only to build a new one in an off location for 1.2 billion dollars. Bad deal. Wanted me to cut ribbon-NO!