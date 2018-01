Trump dice que la inmigración amenaza la seguridad de EU

WASHINGTON (AFP) -

El presidente Donald Trump dijo el martes que el actual sistema de inmigración de Estados Unidos es una amenaza para la seguridad nacional, en momentos en que su gobierno busca el respaldo de la Suprema Corte para levantar la protección que gozan 700,000 inmigrantes.

Días después de que Trump causara una gran polémica al denunciar el ingreso de migrantes procedentes de, según dijo, "países de mierda", el gobierno reorientó el debate a la relación entre la inmigración y la amenaza terrorista.

Un reporte de los departamentos de Justicia y Seguridad Interior indica que cerca de 75% de las 549 condenas por terrorismo internacional en las cortes de Estados Unidos desde los ataques de Al-Qaida el 11 de septiembre de 2001, involucran a personas nacidas en el extranjero, incluidas 148 que obtuvieron la ciudadanía tras llegar al país.

Trump tuiteó el martes el link del informe, apoyando los esfuerzos de la Casa Blanca para poner fin a dos programas de inmigración clave: el sistema de lotería de "green card" que existe hace 28 años y está abierto a nivel mundial; y la llamada "migración en cadena", que permite a la familia extendida de los inmigrantes llegar a Estados Unidos.

New report from DOJ & DHS shows that nearly 3 in 4 individuals convicted of terrorism-related charges are foreign-born. We have submitted to Congress a list of resources and reforms....