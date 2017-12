Agentes involucran a la DEA en la desaparición de 5 mexicanos

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) tuvo conocimientos sobre la desaparición de cinco mexicanos en Monterrey, pero no hizo nada para ayudar e incluso ocultó información sobre su presencia en el lugar durante siete años, hasta que algunos exagentes decidieron romper el silencio.

De acuerdo con un reporte publicado por el sitio estadounidense ProPublica, el 21 de abril de 2010 un comando del cártel de los Zetas secuestró a cinco ciudadanos mexicanos, seleccionándolos al azar mientras estaban hospedados en un hotel, en donde hasta un día antes un equipo de la DEA llevaba a cabo labores de vigilancia.

La operación, a cargo de la Unidad de Investigación Sensible, un equipo de agentes de la policía federal mexicana entrenados y examinados por la DEA, tenía el objetivo de monitorear los movimientos de Héctor Raúl Luna, un líder de la banda criminal quien descubrió la operación encubierta y envió a sus pistoleros al hotel.

Lee: Hallan a 6 hombres colgados en puentes cerca de Los Cabos

Sin embargo, a pesar de tener conocimiento del secuestro múltiple y de tener información que podía resultar de ayuda, la agencia estadounidense no aportó nada a la búsqueda de los cinco mexicanos, cuyos familiares se siguen preguntando por su paradero: están dados por muertos.

"¿Por qué la DEA no dijo nada? (...) Con todo su poder y autoridad, ¿por qué no intentaron ayudar? Supongo que las vidas mexicanas no importan ", pregunta un familiar de una de las víctimas, según ProPublica.

La respuesta oficial de la DEA ante una extensa serie de preguntas realizada por el medio estadounidense sobre el suceso fue vaga.

Lee: El INAI exhorta a EPN no promulgar Ley de Seguridad Interior

“El programa de Unidad de Investigación Sensible ha demostrado ser un programa internacional eficaz para apoyar a las unidades antidrogas de la nación anfitriona capaces de llevar a cabo investigaciones internacionales de drogas.

"Los agentes que apoyan el programa trabajan bilateralmente con la institución de aplicación de la ley de la nación anfitriona... la DEA indagó a los investigadores encargados de hacer cumplir la ley de la nación anfitriona que conforman las Unidades de Investigación Sensible”, escribió la agencia en un correo electrónico.

Los agentes (actuales y anteriores) que fueron entrevistados por ProPublica dicen que la agencia hizo muy poco para investigar lo que sucedió en el hotel de Monterrey.

Inicia el día bien informado Recibe todas las mañanas las noticias más importantes para empezar tu día. Suscríbete

Otro agente culpó al imparable ritmo de violencia en México, que vivió en 2010 su año más mortífero desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón comenzó la guerra contra el narcotráfico.

Recomendamos: El exlíder del Cártel del Golfo enfrenta proceso en EU