OPINIÓN: Cómo afrontar el 2018 desde el liderazgo empresarial

(Expansión) – ¡Bienvenido 2018! Ya tocó la puerta. Viene acompañado de importantes retos, los cuales, forman parte de un futuro inmediato que necesita de líderes con buenas dosis de apertura y creatividad mental.

Con estas características, el líder podrá comprender la fórmula para encaminarse hacia el éxito: empezar a recorrerlo con objetivos bien claros y mostrarlo de manera efectiva a sus colaboradores y equipos de trabajo. Sin la segunda parte de esta fórmula, que está relacionada directamente con nuestra cultura organizacional, será muy complicado lograr los objetivos.

El liderazgo es el generador de la cultura organizacional y debe alinearse de maneras constructivas para lograr autoeficacia y nuevas habilidades que sumen a superar los retos en el cumplimiento de nuestra estrategia para el 2018.

A lo largo de mi experiencia como líder, he identificados que, entre las claves para alcanzar las metas, se encuentran:



La comprensión clara de los objetivos en cuanto al qué, al cómo y a la calidad de los resultados que se desean obtener, y

al y a la que se desean obtener, y Desarrollar un estilo de liderazgo alineado con la transformación y cambio de las motivaciones y necesidades personales de los colaboradores.

Valdría la pena no perder de vista que nuestros colaboradores son parte de esta humanidad que se está transformando y que está cambiando. No podemos seguir pensando que son “cosa aparte”. Para ellos, igual que para todos los demás, incluyéndonos, sus motivaciones y necesidades personales ahora están más enfocadas hacia el desarrollo, reconocimiento, autorrealización, y, hacia la importancia de construir relaciones significativas. De modo que, como líderes pongámonos manos a la obra.

Como líderes comprometidos en afrontar con éxito los retos y cambios que nos presenta el 2018, en nuestra lista de objetivos no puede faltar el generar una cultura organizacional constructiva. Pero, ¿por qué tanta insistencia en una cultura constructiva? Te comparto el porqué de dicha insistencia.

De acuerdo con Human Synergetsics International, existen 2 tipos de cultura:



Cultura defensiva : espera que sus empleados mantengan el “status quo” y compitan en lugar de cooperar dentro de la organización. Crean gastos innecesarios, dan un servicio mediocre y terminan afectando el desempeño financiero.

: espera que sus empleados mantengan el “status quo” y compitan en lugar de cooperar dentro de la organización. Crean gastos innecesarios, dan un servicio mediocre y terminan afectando el desempeño financiero. Cultura constructiva: suele recompensar a sus empleados y espera que tomen la iniciativa y tengan responsabilidad propia. Esta cultura logra que una organización se adapte a los cambios y sea exitosa.

Creo que está claro, así que no le tengas miedo a la cultura constructiva. Te animo a que la desarrolles y la implementes. Yo he comprobado que las personas reaccionamos muy bien cuando nos sentimos recompensados, cuando se tienen altas expectativas en cuanto a nuestras capacidades y desempeño, y cuando nos permiten hacernos responsables.

Cuando te digo “lo he comprobado”, no me estoy refiriendo a que en la empresa todos tengamos caritas sonrientes, estemos muy hermanados y no logremos los resultados esperados. Me estoy refiriendo a que se logran constantemente los objetivos establecidos y a que, en paralelo, existe un ambiente de crecimiento y contribución entre los líderes y nuestros colaboradores y equipos de trabajo.

Te comparto una lista de comportamientos sencillos que hemos ido desarrollando y que nos ha permitido satisfacer las motivaciones y necesidades de nuestros colaboradores y las propias, sin sacrificar el enfoque en el logro de los objetivos. Es más, nos ha permitido mejorar la capacidad de desempeño y de productividad.

Para mantener la motivación y los niveles de desempeño:

· Habla menos y escucha con atención a tus colaboradores. Hazles preguntas referentes a lo que te comentan.

· Agradéceles su compromiso. Ya sea verbalmente, o, a través de una nota.

Para lograr un equilibrio entre la capacidad de relacionarte y el enfoque para lograr los objetivos:

· Practica una comunicación efectiva y objetiva al momento de dar retroalimentación a tus colaboradores. Reconoce lo que han hecho bien, y elabora planes de acción para mejorar las áreas de oportunidad.

· Aprende a expresar tus pensamientos y sentimientos en formas constructivas.

Para establecer estándares de desempeño exigentes pero realistas:

· Asegúrate de establecer objetivos alcanzables y a asumir riesgos moderados.

· Deja a un lado el perfeccionismo. Concéntrate en alcanzar la excelencia.

Para balancear constructivamente el interés por hacer un buen trabajo y la consideración por las personas y sus necesidades:

· Reestructura en formas creativas e innovadoras las tareas desagradables para hacerla más amenas.

· Contempla y contagia el enfoque de los problemas como oportunidades de crecimiento y desarrollo.

Enfócate en la consecución de los objetivos de tu organización transformando a tus equipos de trabajo en términos de rendimiento, crecimiento y la calidad del trabajo.

Que el 2018 te lleve a lograr tus metas con entusiasmo.

¡Feliz Año Nuevo!

