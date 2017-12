OPINIÓN: ¿Es México una marca nación con potencial de crecimiento?

Nota del editor: Rafael San José Iglesias es un investigador sobre globalización, alianzas de marcas globales y locales, fusiones y adquisiciones en el Departamento de Mercadotecnia, Auckland University of Technology, Nueva Zelanda. Yadira Ixchel Martínez Pantoja es una investigadora sobre diplomacia comercial, industria de alimentos, y la relación México-Estados Unidos en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales, The University of Auckland, Nueva Zelanda. Las opiniones expresadas en esta columna son exclusivamente de sus autores.

(Expansión) – Para poder ganar el corazón y la mente de los consumidores, los gobiernos han tenido que recurrir a estrategias de marca, incluyendo proyectar al país como un producto al cual pueden asociarse atributos, emociones, experiencias y herencia cultural.

Lee: La marca México gana peso en el mundo

Similar a la mercadotecnia de productos y servicios, la mercadotecnia de lugares o países requiere de la aplicación de conceptos y estrategias de marca para posicionar la marca nación entre los consumidores. La imagen de marca se construye con base en los atributos tangibles e intangibles de un país, incluyendo los sectores de negocios más competitivos, las ciudades con mayor calidad de vida y los destinos turísticos más atractivos.

La imagen de la marca de un país está en parte conectada a la reputación de sus sectores manufactureros y de servicios más competitivos a nivel regional o global. Las exportaciones de productos son una manera de generar una imagen positiva entre consumidores de otras naciones y un prestigio a largo plazo.

Por ejemplo, Alemania es reconocida globalmente por su industria automotriz, Japón por la tecnología electrónica, Suiza por sus relojes de alta precisión, España por sus vinos y Canadá por su miel de maple. Todos estos elementos han permitido que los consumidores generen una imagen de estos países y ganen prestigio en estas áreas.

Lee: México se convierte en el octavo país más turístico del mundo

En el caso de México, la marca nación tiene un buen posicionamiento a nivel global. México está en la posición número 13 del ranking global 2017 de marcas nación de la firma de consultoría Brand Finance. En este ranking se evalúan aspectos como apertura de las personas, así como el valor y atractivo de los productos y servicios ofrecidos.

México tiene sectores muy competitivos como el automotriz, el agroalimentario y el turismo con destinos reconocidos globalmente que permiten generar una imagen positiva alrededor del mundo.

La denominación de origen “Hecho en México” ha permitido incrementar la reputación de México en otras naciones. Por ejemplo, el sector automotriz mexicano es muy respetado internacionalmente. Este sector ha presentado un crecimiento sustentable en las últimas tres décadas.

Lee: México, el país donde los empleados se vuelven activistas de marca

La mayoría de las automotrices multinacionales más importantes tienen plantas productoras en México y han pensado en expandirse los próximos años. Los autos hechos en México además de ser una garantía de calidad para los consumidores, agregan prestigio a una nación donde la mayoría de los productos están bien hechos.

Otro sector estratégico es el aeroespacial. Este sector ha presentado un crecimiento sostenible de alrededor del 20% durante la última década, convirtiendo a México en el sexto proveedor de partes aeronáuticas para los Estados Unidos. La presencia de este sector en México permite asociar a México con tecnología de vanguardia y manufactura más sofisticada.

Los negocios en las redes sociales, ¿cómo se hacen?

Otro producto icónico asociada con México es la cerveza. México es el exportador número uno de cerveza en el mundo, siendo la marca de cerveza Corona un sinónimo de mexicanidad y pertenencia. Algo similar ocurre con el aguacate. México se ha convertido en el productor y exportador número uno de aguacate a nivel mundial, asociado a la gastronomía y cultura mexicana, la cual a su vez es reconocida internacionalmente generando asociaciones de frescura, sabor y diversión.

Lee: Marca "México" en turismo, indispensable

También se tiene una imagen positiva de México respecto a zonas turísticas como Cancún, la Riviera Maya, Los Cabos y los pueblos mágicos. El sector turístico en México está creciendo, se estima que este sector superará los 21,000 millones de dólares en divisas este año. Los turistas que vienen a México suelen volver porque tienen experiencias únicas, les gusta la calidez de la gente y se enamoran de nuestras tradiciones y costumbres.

México como marca nación tiene muchas ventajas competitivas que incluyen tener una ubicación geográfica estratégica, excelentes servicios y la magia de sus pueblos. Por lo tanto, México es una marca con una imagen positiva y prestigio en mercados tan distantes como Alemania, Japón o Nueva Zelanda.

OPINIÓN: Los negocios potenciales entre México y Nueva Zelanda

Las estrategias adicionales que México necesita para ganar más corazones y mentes de los consumidores y alcanzar una mayor reputación incluyen más programas de difusión cultural, mayor promoción de intercambios académicos, exhibiciones gastronómicas internacionales, así como producción y distribución de audiovisuales mostrando la riqueza de la biodiversidad mexicana.

Consulta más información sobre este y otros temas en el canal Opinión