OPINIÓN: El 2018 empezó con una 'reflación' generalizada

(Expansión) - El 2018 siguen los festejos de un brillante 2017 para la Bolsa de Estados Unidos. El primer mandato de Trump fue testigo de los 20k, 21k, 22k, 23k, 24k, y al momento de escribir este artículo el Dow supera los 25k.

Pero ha existido una reflación generalizada: subió el oro, el petróleo, el cobre, mercados emergentes, solo el dólar ha experimentado debilidad contra las monedas centrales, en este contexto el peso mexicano encontró el contexto ideal para pasar de un cierre anual de 19.70 a niveles de 19.30 en apenas tres días de operaciones.

Tal cual brindamos para Expansión nuestro panorama para el 2018 el viernes pasado, creemos que algunas tendencias que venían en 2017 cambiarán y lo pueden hacer dramáticamente para este año ya comenzado, y otras las menos podrían mantenerse.

La subida del Dow y del SP500 comenzó en marzo de 2009 con valores de Dow inferiores a los 6,500 puntos, y el SP500 en 666 puntos; al momento de escribir este artículo, el Dow cotiza en 25,090, y el SP500 en los 2,729 puntos, una subida entre 280 y 310% respectivamente, transformándose la subida del SP500 en la más importante de la historia.

Un gran multimillonario e inversor del Reino Unido, integrante de la mítica familia Rothschild, solía decir que el secreto de su salud financiera era que siempre vendía muy temprano sus acciones en la Bolsa de valores, no esperando el último dólar de subida del mismo.

El 90% del mercado apuesta a la Bolsa comprando, ya sea directa o indirectamente; directamente con cuentas de inversiones personales, indirectamente a través de sus fondos de pensiones; y la Bolsa de Estados unidos, con una capitalización superior al 50% de todo el mundo, ha sido en los últimos ocho años la gran aspiradora de la histórica liquidez de los mercados.

Los que miran fundamentos están muy entusiasmados con el alto empleo estadounidense, con la confianza del consumidor en niveles muy altos, con el paquete fiscal de recorte el más grande de la historia, y el mismo Trump una y otra vez remarca que esto recién empieza, como dando entender que el mercado alcista desde el 2009 puede acelerarse y durar durante todo su primer mandato y aspirar así al segundo.

Nosotros consideramos 2018 como el año bisagra de Trump, nos preocupa que la mayoría de los analistas están alcistas para EU en una proporción histórica de mas de 4 a 1; encuestas en inversores sostienen que ven subir este año la Bolsa en la misma proporción que el brillante 2017; los inversores están muy apalancados y comprados en acciones con un mínimo de cash, de hecho desechan los bonos de bajo rendimiento por apostar por los de alto rendimiento o las acciones estadounidense.

Nosotros decimos que siempre es mejor perderse una oportunidad que perder dinero, si lo sabrá Isaac Newton que murió pobre luego de ser partícipe de las compañías de Indias del Sur, al vender temprano sus acciones, y luego recomprarlas en el pico. El mercado en 1720 hizo techo y cayó 95% de su valor y estuvo la Bolsa mas de 100 años para recuperar su valor.

Creemos que no es el caso, pero un racionalista como Newton cayó preso del sentimiento, la euforia y la psicología; lo llevó a cometer el error de su vida que le costó morir en la ruina. Ya es célebre su frase “yo puedo entender el movimiento de las estrellas y no la locura de los hombres”.

El mercado alcista de EU nosotros creemos que está maduro. Pronosticábamos el techo en el año Fibonacci 2016; en contra de nuestra expectativas, 2017 tuvo un año brillante, pero creemos que ha entrado en la fase de exacerbación propia de las grandes euforias que terminan en un pico o techo y en un cambio dramático de tendencia. Ocurrió en la subida 1992-2000, 2003-2007, 1982-1987, 1952-1966, 1922-1929, y en todas las oportunidades tuvimos un dramático cambio de tendencia de alcista a bajista, con caídas de un 40% en tres meses, hasta el más dramático de la década de 1930 que el Dow perdió 95% de su valor en tres años.

El ser humano tiene a pensar que esta vez es distinto, que el hombre aprende de la historia y que por lo tanto estos sucesos no deben repetirse, que los que compraban compañías de Indias del Sur como Newton, los que previamente compraron tulipanes en Holanda, los que compraban acciones en 1929, en 1966, en 1987, en el 2000 y en 2007, no habían aprendido de la historia y que esta vez si hay cultura inversora, que hace que algo como 2008, 1987, 2001-2002, 1966-1982, 1929-1932 no vuelva a repetirse.

Nosotros creemos que los mercados son cíclicos y ciclotímicos y la situación de Estados Unidos es ideal para comprobar nuestra hipótesis. En el 2008-2009, en soledad decíamos en medio del caos de Lehman y de malas noticias generalizadas, que era la oportunidad para un mercado alcista de cinco años o máximo ocho años; tuvimos alcistas hasta 2015, y desde allí nos retiramos esperando que el mercado alcista llegue a fin en 2016. Todavía no ha ocurrido pero pensamos que 2018 es el año indicado por varias razones.

Veremos si el mercado para el techo sigue el modelo 2000, en donde el techo fue en el primer trimestre, hipótesis favorecido entre enero y marzo, o si será como 1987, 2007, 1929, que fuera en el segundo semestre del año, pero esperamos un pico de euforia y un dramático cambio de tendencia para el primer mercado bajista desde 2009 con una severidad igual o superior al 2007/2008.

De los otros mercados, peso mexicano, petróleo, oro que han estado firmes nos ocuparemos en futuros artículos.

