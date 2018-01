OPINIÓN: La intuición como parte fundamental del líder

Nota del editor: Ivette de Jacobis es experta en resultados con Bienestar Personal. Síguela en su cuenta de Facebook ivettedejacobisv y Twitter @IvettedeJV. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente a la autora.

(Expansión) – ¿Estás dispuesto a pensar fuera de lo convencional y a dejar atrás tus percepciones limitadas?

Creo que estamos de acuerdo en que si tuviéramos que optar entre un líder que toma sus decisiones y responde con base en datos reales, y uno que lo hace solo por corazonadas, sin ninguna duda lo optaríamos por el primero. Lo bueno es que hoy no tenemos que decidir entre polos tan opuestos. En la actualidad están a nuestro alcance las herramientas del liderazgo inteligente y constructivo que nos muestran que, aunque éstas son formas opuestas entre sí, pueden complementarse una a la otra.

Cuando hablamos de resultados, parecería que la intuición es un peligro, sin embargo, si nos aseguramos de que esta intuición no sea solo una simple corazonada, la podemos convertir en un elemento que suma a la correcta toma de decisiones por parte de los líderes.

John C. Maxwell, en su libro Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo, describe la ley de la intuición como la número 8, y, en resumen dice así: “… La intuición es una cualidad difícil de definir. La intuición se desarrolla con el tiempo y a través de la experiencia… pero debes estar dispuesto a seguir tu intuición y actuar de ser necesario. Algunas personas nacen con gran intuición. Otras necesitan trabajar en desarrollarla. Al final necesitas controlar, comprender y trabajar con los factores intangibles para alcanzar las metas.”

En mi opinión, la última parte es muy importante. ¿Por qué?, porque sin pasar por alto que la intuición tiene vital relevancia cuando nos falta información, conocimiento o cuando el uso de la razón y de la información nos resultan insuficientes, es innegable que poder manejar esos factores intangibles a los que se refiere John C. Maxwell marca una diferencia en el logro de los objetivos.

Hay que resaltar el hecho de que no todos contamos con esa característica de forma natural, pero la podemos desarrollar hasta convertirla en una capacidad que complemente el ejercicio de nuestro liderazgo.

El desarrollo de la intuición

Se puede generar una verdadera inteligencia intuitiva que nada tiene que ver con las corazonadas. Hoy me voy a enfocar en la importancia de tomar en cuenta la implicación que tienen las emociones en ambas.

En un líder, al igual que en cualquier ser humano, las emociones son lo que lo motiva a hacer, decir o comportarse de ciertas formas. Sin embargo, hay que saber que las emociones son el resultado de las interpretaciones que hacemos de una situación y no solo interpretamos con el intelecto. Lo que recibimos del exterior, a través de nuestros sentidos, son elementos que complementan nuestra interpretación.

Por lo tanto, para no dejarnos llevar por corazonadas, debemos aprender a ampliar nuestras formas de percibir las situaciones, y, en muchas ocasiones, dejar a un lado nuestras viejas y aprendidas formas de hacerlo.

Conforme vamos avanzando en el camino de aprender a revisar nuestras interpretaciones y emociones, podemos ir guiando y trabajando con nuestros equipos de trabajo. Esto nos va a dar la posibilidad de desarrollar no solo una inteligencia intuitiva personal, sino generalizada.

No obstante, no olvidemos que la experiencia nos dice que en la curva de aprendizaje de cualquier habilidad se pueden cometer errores. De modo que, por un lado, hay que asumir estos errores, y por otro lado, es conveniente que en un principio se recurra a la intuición en decisiones y situaciones que, en la medida de lo posible, no afecten radicalmente los resultados ni a las personas.

Al igual que en el aprendizaje de cualquier habilidad, necesitamos practicar y practicar. No hay manera de hacernos buenos en algo solo leyendo buena información y casos de éxito al respecto.

En mi trayectoria he recurrido a la intuición en diversas ocasiones. En la mayoría de los casos he tenido éxito, por lo que se ha convertido en uno de mis importantes y valiosos recursos internos al momento de tomar decisiones y presentar propuestas, intentando acompañarlo de datos reales.

Te invito a que si no posees la habilidad intuitiva de forma natural, la desarrolles hasta convertirla en una verdadera capacidad y ventaja en tu liderazgo. Sin embargo, creo que hay una pregunta que antes debes responder con toda honestidad: ¿Estás dispuesto a pensar fuera de lo convencional y a dejar atrás tus percepciones limitadas?

Si tu respuesta es que sí, te felicito. En adelante vas a poder gestionarte y gestionar a tus equipos de trabajo en forma más eficaz y con mayor ventaja competitiva.

