OPINIÓN: La respuesta a la seguridad fronteriza es la tecnología, no un muro

(CNN) — Nací y crecí en la frontera entre México y Estados Unidos. Hoy represento a 470 kilómetros de esa frontera. Sé por experiencia personal y profesional que un muro será ineficaz para reducir la cantidad de indocumentados y de drogas ilegales que pasan la frontera hacia Estados Unidos, cuestión que intenté explicar en la reunión bipartidista con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el martes 9 de enero.

Las formas más efectivas de asegurar la frontera (y que los demócratas deberían respaldar) incluyen el uso de tecnología moderna, el incremento del personal de protección fronteriza y la mejor coordinación con nuestro vecino del sur.

Como miembro del Congreso, estoy en contacto frecuente con expertos, entre ellos agentes y jefes de sector de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, quienes han confirmado mi creencia de que expandir el muro no servirá de mucho para asegurar la frontera. Ya tenemos muros y cercas permanentes en las zonas de mayor tránsito… y se ha demostrado que son ineficaces. Entre 2010 y 2015, el muro peatonal actual, de 1052 kilómetros de largo, se penetró 9287 veces.

En vez de un muro, deberíamos incrementar el uso de tecnología moderna: cámaras, torres fijas y sensores aéreos y subterráneos. Los cárteles violentos del narcotráfico están usando más tecnología moderna para violar nuestra frontera que la que nosotros usamos para asegurarla. No podemos reforzar una solución del siglo XIV para un desafío del siglo XXI si queremos una solución viable a largo plazo.

Una barrera física tampoco resuelve el tráfico ilícito de personas y narcóticos, ni los problemas relativos a la violación de los plazos de la visa. La mayoría de los narcóticos ilícitos entran a Estados Unidos por nuestros puertos de entrada terrestres, según el Resumen sobre la Evaluación Nacional de la Amenaza de las Drogas 2016 de la Administración para el Control de las Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). Los dólares limitados del erario podrían usarse más eficientemente si se invirtieran intensamente en tecnologías de detección de vanguardia y si se fortaleciera la Iniciativa de Seguridad de Contenedores de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) para mitigar el tráfico ilícito.

Además, la cantidad de violaciones de los plazos de las visas (extranjeros que se quedan en Estados Unidos por más tiempo de lo que su visa permite) ha superado a los cruces ilegales de la frontera desde 2007, según información contenida en el informe DHS Overestimates Visa Overstays for 2016 del Centro de Estudios Migratorios de Estados Unidos. Debemos expandir la Unidad de Contraterrorismo y Explotación Criminal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, que se dedica a monitorizar las violaciones de los plazos de las visas de no inmigrante, y financiar la implementación total del Sistema Biométrico de Entrada y Salida en todos los puertos de entrada por aire, tierra y mar.

La falta de personal de Aduanas y Protección Fronteriza pone en aún más riesgo la seguridad nacional y económica de nuestro país. Aunque la cantidad de agentes de la Patrulla Fronteriza se duplicó entre 2004 y 2011, la cantidad de agentes disminuyó de más de 21000 en 2011 a 19467 en 2017. Según el informe especial Challenges Facing DHS in Its Attempt to Hire 15,000 Border Patrol Agents and Immigration Officers de la Oficina del Inspector General, "la CBP proyecta una tasa de deserción del 6% (aproximadamente 1380 bajas cada año) en cargos policiales de la CBP".

La CBP ha tenido que dejar en manos de terceros las labores de reclutamiento en un intento por llenar las vacantes. He sido uno de los principales partidarios de expeditar la contratación de personal para la CBP y he respaldado proyectos de ley como la H. R. 2213, Ley de reautorización contra la corrupción fronteriza de 2017. Como miembro de la Comisión Presupuestaria de la Cámara de Representantes, también trabajo para asegurar que la CBP tenga los recursos adecuados para abordar los desafíos que enfrenta en su operación.

Finalmente, también debemos seguir fortaleciendo nuestra alianza con México para mejorar la seguridad fronteriza. México impide que miles de personas lleguen a nuestras fronteras porque las detiene en su frontera sur. Las corporaciones policiacas mexicanas y la Patrulla Fronteriza estadounidense coordinan esfuerzos, llevan a cabo patrullajes conjuntos, responden a la violencia en la frontera y se esfuerzan por procesar a los criminales pertenecientes a organizaciones delictivas transnacionales.

Nunca consolidaremos la seguridad de la frontera con México si no invertimos en la tecnología y en el personal para la seguridad fronteriza, si no extendemos la seguridad fronteriza al exterior de suerte que las fronteras estadounidenses sean la última línea de defensa, no la primera.

En vez de despilfarrar los dólares de los contribuyentes estadounidenses en un símbolo de la separación, deberíamos aprovechar que México y Estados Unidos son muy buenos vecinos y socios comerciales, no enemigos.

