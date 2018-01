La seguridad enfrenta a Meade y López Obrador en el arranque de 2018

CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El inicio del año volvió a prender los motores de los virtuales candidatos a la Presidencia de la República, y lo hizo con uno de los temas que más estarán presentes en la campaña electoral: la seguridad.

Andrés Manuel López Obrador, carta de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PT-PES), aseguró que, si gana las elecciones del 1 de julio, acabará en tres años con la llamada guerra contra el crimen organizado, una estrategia a la que se atribuye el incremento de la violencia en el país.

"Yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad de sexenio ya no hay guerra, y vamos a traer una situación totalmente distinta", dijo a medios.

De gira por Yucatán, también anunció que el próximo 4 de enero dará a conocer su propuesta en la materia, así como quién sería su secretario de Seguridad Pública y quiénes conformarían un consejo que propone crear para enfrentar este problema.

En tanto, José Antonio Meade, virtual candidato de la coalición Meade Ciudadano por México (PRI-PVEM-Panal), nuevamente criticó el planteamiento que López Obrador hizo hace algunos días, acerca de otorgar amnistía a los delincuentes que se arrepientan de sus actos, como una medida para pacificar al país.

A decir de Meade, no se puede aceptar a quien propone sacar a los criminales de la cárcel para llevarlos a la calle.

"Tenemos que estar claros de que la calle es para el ciudadano y la cárcel es para el delincuente", dijo ante militantes priistas de Zacatecas, con quienes se reunió después de unos días de descanso por las fiestas decembrinas.

"No entendemos la inconsistencia de quienes le regatean a las Fuerzas Armadas su apoyo, de quienes les regatean a los gobernadores el apoyo de las Fuerzas Armadas, porque al hacerlo le están regateando el apoyo a la ciudadanía que quiere seguridad, a la ciudadanía que quiere que se combatan las armas, que quiere que le quitemos el dinero a las organizaciones delincuenciales, que quiere que los criminales no estén en la calle y los ciudadanos estén gozando de esa mayor seguridad", agregó.

Ambas declaraciones se producen días después de que el gobierno federal publicara el más reciente reporte de índices delictivos, cuyo corte llega a noviembre de 2017. Las cifras oficiales confirman la tendencia de que el año pasado cerrará como el de más homicidios dolosos desde que se tiene registro.

En el primer día hábil de 2018, López Obrador y Meade, los dos políticos que encabezan las encuestas, estuvieron más activos.

En contraste, Ricardo Anaya, virtual candidato de la coalición Por México al Frente (PAN-PRD-MC), sólo mantuvo un encuentro privado con el especialista en derechos humanos Emilio Álvarez Icaza, coordinador de la iniciativa Ahora.

Terminado el receso por las fiestas de diciembre, se prevé que los presidenciables retomen sus actividades en este periodo de precampañas, que concluye el 11 de febrero. Las campañas oficiales arrancan el 30 de marzo y concluyen el 27 de junio.